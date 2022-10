Affaires : SL Financial Inc vient à la conquête du marché Camerounais

Il s’agit d’un cabinet conseil spécialisé en actuariat et gestion de risques basé aux Etats-Unis depuis 2016.

Douala, la capitale des affaires au Cameroun accueille une nouvelle entreprise. Il s’agit de SL Financial Inc., une entreprise basée au Etats-Unis et présente sur le marché africain depuis 2017. Achille Sime son Directeur général, est à la conquête des opportunités dans cette branche de métier de l’assurance peu connue du public.

« Nous voulons apporter notre expertise dans un domaine extrêmement délicat mais en pleine mutation au regard du développement du marché local camerounais. SL Financial, Inc servira de back-office technique pour toutes les entités du probable futur groupe » a fait savoir le manager.

Avec un chiffre d’affaires cumulé (États-Unis, Nigéria et Cameroun) estimé à environ 500.000 dollars annuellement, la jeune entreprise base sa pénétration du marché camerounais sur diverses cibles : compagnies d’assurance, organismes de microfinance pour développer les produits de micro-assurance et micro-pension, ainsi que le gouvernement pour des sujets de type Couverture Santé Universelle (CSU).

Il faut préciser que SL Financial Inc. a répondu à un appel d’offre du Ministère de la santé publique en 2021 pour le calibrage actuariel de la couverture santé universelle au Cameroun .

L’entreprise qui veut conquérir le marché camerounais ambitionne aussi de révolutionner l’actuariat au Cameroun à travers pla revue des prévisions techniques et de tarification, l’analyse d’adéquation du capital, la gestion globale des risques, la revue et l’optimisation du programme de réassurance, la tarification en assurance et réassurance, l’assurance alternative etc….

Plusieurs pesanteurs par contre s’impose à cette jeune entreprise. Entre autres, elles devra faire face aux insuffisances de la réglementation communautaire qui ne prend pas suffisamment en compte les évolutions de la micro-assurance ou la micro-pension.

A ce titre le promoteur de cette nouvelle entreprise sur le marché camerounais déplore le manque de rigueur, d’éthique et d’intégrité dans les métiers de l’assurance qui débouche parfois, relève-t-il, vers de « graves dérives sanctionnables par la réglementation Cima (Conférence interafricaine des marchés d’assurance, NDLR) ».

Il faut dire que SL Financial Inc devra également affronter un marché de l’actuariat hautement concurrentiel avec des grandes firmes à l’expérience établie et à la réputation solide