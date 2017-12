Affrontements intercommunautaires et FÃªte NoÃ«l Ã  la Une des journaux ivoiriens

Des affrontements entre communautĂ©s Ă Tengrela, Ă l’extrĂȘme nord du pays et la cĂ©lĂ©bration de la FĂȘte de la NativitĂ© occupent la Une des journaux quotidiens ivoiriens parus, mardi, sur l’ensemble du territoire.Violents affrontements au Nord ivoirien faisant « plusieurs morts et blessĂ©s graves », annonce Soir Info. Des affrontements font « plusieurs morts Ă Tengrela » prĂ©cisĂ© L’Inter. Le Mandat croit savoir « ce qui a tout dĂ©clenché »  dans les affrontements qui ont fait « 5 morts Ă Tengrela ».Â

Pour L’Expression, c’est un ‘’week-end sanglant au nord » en parlant des ‘’affrontements autour de la construction d’un collĂšge » qui ont fait ‘’5 morts et plusieurs blessĂ©s ». Le confrĂšre raconte ‘’les circonstances » du drame.Â

La cĂ©lĂ©bration de la FĂȘte de NoĂ«l n’a pas Ă©chappĂ© Ă la presse locale.Pour l’occasion, avance FraternitĂ© Matin, ‘’le Cardinal Jean-Pierre Kutwa appelle Ă plus de solidaritĂ© et de partage ». Les Ivoiriens ont cĂ©lĂ©brĂ© ‘’la naissance du Christ dans la paix et l’allĂ©gresse », souligne le confrĂšre.

CĂ©lĂ©bration de la NoĂ«l 2017 : ‘’Dominique Ouattara comble 3000 enfants », informe Le Patriote ajoutant que ‘’la 1Ăšre Dame a priĂ© Ă Assinie », citĂ© balnĂ©aire au sud-est. L’Inter s’intĂ©resse à ‘’l’ambiance dans les Ă©glises » en mettant en exergue ‘’le message de Mgr Kutwa ».Â

Message de NoĂ«l : ‘’Devenons des faiseurs de lumiĂšre et de paix », confie Dominique Ouattara Ă Le Nouveau RĂ©veil. Selon le journal, la 1Ăšre Dame et Mme BĂ©diĂ© ont donnĂ© ‘’le sourire Ă des milliers d’enfants ». FĂȘte de la NativitĂ© : ‘’la fĂȘte de NoĂ«l cĂ©lĂ©brĂ©e dans la misĂšre », constate Le Quotidien d’Abidjan.

 Le Temps explique ‘’pourquoi le rĂ©gime interdit Mme Gbagbo de visite »  pendant ces fĂȘtes de fin d’annĂ©e. FĂȘte de NoĂ«l : ‘’des cadeaux pour les enfants, du matĂ©riel de salubritĂ© pour les populations », fait observer L’Intelligent d’Abidjan.

