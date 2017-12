Afghanistan: cinq morts, six blessÃ©s dans des explosions Ã  Kaboul

Au moins cinq personnes ont Ă©tĂ© tuĂ©es et six autres blessĂ©es dans des explosions près d’une mosquĂ©e et des bureaux d’un mĂ©dia jeudi Ă Kaboul, oĂą les attentats se multiplient, ont indiquĂ© des responsables afghans.

« Il y a eu deux explosions. On ne sait pas encore quelle Ă©tait la cible de l’attaque, mais l’agence de presse Afghan voice agency (la voix de l’Afghanistan, NDLR) Ă©tait dans les environs », tout comme une mosquĂ©e, a dĂ©clarĂ© le porte-parole du ministère de l’IntĂ©rieur Najib Danish.

« Nos informations initiales montrent qu’il y a cinq morts et six blessĂ©s mais ce bilan pourrait changer », a-t-il ajoutĂ©.

Des journalistes de l’AFP sur place ont entendu une troisième explosion, suggĂ©rant que l’attaque Ă©tait encore en cours.

Alors que le ministère de la SantĂ© a fait Ă©tat d’un premier bilan de quatre morts et six blessĂ©s, un cadre hospitalier a indiquĂ© Ă une tĂ©lĂ©vision locale que 18 blessĂ©s avaient Ă©tĂ© emmenĂ©s dans son Ă©tablissement, dont cinq dans un Ă©tat critique.

Des photos postĂ©es sur la page Facebook de l’Afghan voice agency montrent des locaux endommagĂ©s avec des corps gisant par terre.