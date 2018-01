Afghanistan: des cellules de l’EI actives en plein Kaboul

Le groupe extrĂ©miste Etat Islamique (EI) a Ă©tendu son emprise Ă Kaboul ces derniers mois, endoctrinant des Afghans de la classe moyenne et contribuant Ă faire de la capitale un des endroits les plus dangereux d’Afghanistan.

Initialement cantonnĂ© dans l’Est du pays, l’EI a revendiquĂ© près d’une vingtaine d’attaques en 18 mois dans la capitale, opĂ©rĂ©es au nez et Ă la barbe des autoritĂ©s afghanes et amĂ©ricaines par des cellules locales oĂą l’on retrouve des Ă©tudiants, des professeurs et des commerçants.

Une telle tendance a de quoi inquiĂ©ter les civils, Ă©puisĂ©s par des dĂ©cennies de guerre, et les forces de l’ordre afghanes et leurs alliĂ©s amĂ©ricains qui peinent dĂ©jĂ Ă contenir des talibans Ă l’offensive.

« Ce n’est pas juste un groupe basĂ© dans une campagne de l’Est afghan, il mène des attaques très sanglantes, très visibles en pleine capitale et je pense que c’est quelque chose d’inquiĂ©tant », estime l’analyste Michael Kugelman du Wilson Center Ă Washington.

Le bras local de l’EI, baptisĂ© « EI-Khorasan », est apparu dans la rĂ©gion en 2014 et Ă©tait Ă l’Ă©poque en grande partie composĂ© d’anciens combattants issus des talibans ou d’autres groupes jihadistes du Pakistan, d’Afghanistan ou d’Asie centrale.

Il a revendiquĂ© son premier attentat Ă Kaboul au cours de l’Ă©tĂ© 2016 et y a multipliĂ© depuis les attaques Ă l’encontre de la minoritĂ© chiite et des forces de sĂ©curitĂ©.

Pour les perpĂ©trer, les recrues ne manquent pas, soulignent les analystes. L’Afghanistan connaĂ®t depuis des dĂ©cennies un influent courant extrĂ©miste, qui se retrouve dans toutes les couches de la sociĂ©tĂ©, y compris chez les jeunes urbains connectĂ©s.

« On parle d’une gĂ©nĂ©ration dĂ©sensibilisĂ©e Ă diffĂ©rentes sortes de violences et d’extrĂ©misme », souligne Borhan Osman, analyste Ă l’International Crisis Group.

« Cela ne devrait pas surprendre que certains de ces jeunes qui ont absorbĂ© l’idĂ©ologie jihadiste adhèrent Ă la nouvelle version du jihadisme, la plus violente », note-t-il.

Ces adeptes vivent sans se cacher dans la capitale oĂą ils travaillent et Ă©tudient, et se retrouvent la nuit pour parler guerre sainte ou planifier des attaques dans une ville qu’ils connaissent bien.

Ils savent par exemple dĂ©tecter les mesures de sĂ©curitĂ© du type de celles prises après l’Ă©norme attentat qui a fait plus de 150 morts en mai dernier. « C’est une structure qui s’adapte et rĂ©agit », souligne un diplomate occidental.

Il existe « 20 (cellules de l’EI) ou davantage » opĂ©rant dans la ville, a rĂ©cemment indiquĂ© Ă l’AFP une source sĂ©curitaire afghane.

– Nouvelle vague –

Selon M. Osman, un spĂ©cialiste des rĂ©seaux insurgĂ©s en Afghanistan, il est difficile d’estimer le nombre de combattants EI Ă Kaboul, mais leurs rangs restent fournis grâce aux efforts de recrutement du groupe sur les rĂ©seaux sociaux et dans les mosquĂ©es, Ă©coles et universitĂ©s.

« On ne peut pas dire que ce soit tous des pauvres: certains proviennent de la classe moyenne kaboulie. Certains ont des diplômes universitaires ou une éducation secondaire », note-t-il. La plupart ont aussi reçu une éducation religieuse.

« La nouvelle vague d’extrĂ©mistes n’est pas composĂ©e de paysans illettrĂ©s. Ce sont surtout des gens avec un bon niveau d’Ă©ducation », renchĂ©rit une source sĂ©curitaire afghane.

Si les talibans restent de loin la principale menace pour les autoritĂ©s afghanes, c’est l’EI qui a fait les gros titres ces dernières semaines en tuant des dizaines de personnes.

Certains attentats ont frappĂ© tout près d’ambassades Ă©trangères ou du siège de la mission de l’Otan.

Les Etats-Unis ont larguĂ© en avril dernier la plus puissante de leurs bombes, la dĂ©nommĂ©e « mère de toutes les bombes » sur un rĂ©seau de souterrains dans l’Est, tuant 90 membres de l’EI. D’intenses bombardements aĂ©riens ont suivi.

Mais cette stratĂ©gie n’a pas rĂ©ussi Ă dĂ©truire l’EI, et pourrait avoir conduit nombre d’insurgĂ©s Ă se rĂ©fugier Ă Kaboul oĂą le recours Ă de telles armes est impossible, soulignent les analystes.

– Provoquer la haine –

La rĂ©sistance opposĂ©e par l’EI fait craindre une transformation de l’Afghanistan en une nouvelle base pour les combattants fuyant la dĂ©route en Irak et en Syrie.

Mais la nature exacte des liens entre l’EI en Afghanistan et au Moyen-Orient reste floue.

Si le gouvernement afghan affirme qu’il n’existe aucun lien, les analystes estiment qu’une communication existe, comme semble l’illustrer la rĂ©cente apparition dans le Nord du pays d’insurgĂ©s français ou algĂ©riens, pour certains arrivant de Syrie.

Leurs objectifs du moins semblent similaires: « Le véritable enjeu est de provoquer beaucoup de haine sunnite envers les chiites », estime Vanda Felbab-Brown, membre de la Brookings Institution.

L’experte dit « s’attendre » Ă une attaque Ă l’encontre d’une mosquĂ©e sunnite, soit menĂ©e par des chiites en reprĂ©sailles, soit par l’EI dans le but d’attiser la colère des sunnites.

Mais malgrĂ© sa percĂ©e dans la capitale, l’EI aura du mal Ă transformer l’Afghanistan en un nouveau front de lutte inter-religieuse, souligne M. Kugelman, qui rappelle que les principales lignes de fracture dans ce pays sont ethniques et non religieuses.