Afghanistan: Kaboul frappÃ©e par une sÃ©rie d’attentats sanglants en 2018

Kaboul, endeuillĂ©e dimanche par un attentat-suicide ayant fait près de 50 morts, a Ă©tĂ© la cible depuis le dĂ©but de l’annĂ©e d’une sĂ©rie d’attentats revendiquĂ©s par les talibans afghans ou l’organisation Etat islamique (EI).

– 4 janvier 2018: un kamikaze de l’EI dĂ©clenche une bombe Ă proximitĂ© de policiers et de manifestants faisant au moins 13 morts, tous policiers, et 25 blessĂ©s.

– 20 janvier: un commando de six insurgĂ©s talibans lourdement armĂ©s pĂ©nètre dans l’hĂ´tel Intercontinental, passant d’une chambre Ă l’autre, visant les occupants retranchĂ©s.

MenĂ©e durant une douzaine d’heures, l’attaque de cet hĂ´tel de luxe a fait officiellement 25 morts – plus de 40 selon d’autres sources -, dont 15 Ă©trangers. La plupart des victimes ont Ă©tĂ© tuĂ©es par armes Ă feu, d’autres ont pĂ©ri dans un incendie dĂ©clenchĂ© par les assaillants.

– 27 janvier: une ambulance piĂ©gĂ©e explose près du ministère de l’IntĂ©rieur dans l’un des quartiers les plus animĂ©s de la capitale afghane faisant plus de 100 morts et près de 160 blessĂ©s.

De très forte intensitĂ©, l’explosion, revendiquĂ©e par les talibans, a littĂ©ralement secouĂ© la ville faisant voler en Ă©clat les vitres alentours dans un quartier pourtant supposĂ© bien gardĂ©, abritant de très nombreux bâtiments officiels ou sensibles, dont des ambassades.

– 29 janvier: au moins 11 soldats sont tuĂ©s dans l’attaque de l’AcadĂ©mie militaire d’Afghanistan Ă Kaboul, revendiquĂ©e par l’EI.

L’attaque a commencĂ© avant l’aube par des tirs de roquettes et l’explosion d’un kamikaze, suivis de tirs d’armes automatiques et de RPG (grenades) contre le bataillon installĂ© Ă l’entrĂ©e de la vaste enceinte.

L’AcadĂ©mie avait dĂ©jĂ fait l’objet d’une attaque en octobre 2017: quinze jeunes recrues afghanes avaient trouvĂ© la mort dans l’attaque d’un kamikaze qui avait surgi Ă pied et s’Ă©tait jetĂ© contre leur minibus alors qu’elles quittaient les lieux pour rentrer chez elles.

– 9 mars: un kamikaze Ă pied se fait exploser dans un quartier chiite de Kaboul, tuant au moins neuf personnes et en blessant dix-huit autres.

L’attentat revendiquĂ© par l’EI est survenu près d’un rassemblement pour marquer le 23e anniversaire de la mort d’Abdul Ali Mazari, un leader de la communautĂ© chiite Hazara, tuĂ© par les talibans.

– 21 mars : plus d’une trentaine de personnes, pour la plupart des adolescents, sont tuĂ©es lorsqu’un kamikaze Ă pied actionne sa veste explosive dans la foule rĂ©unie devant l’universitĂ© de Kaboul, oĂą des Afghans fĂŞtaient Norouz, le Nouvel an perse. Cette opĂ©ration renvendiquĂ©e par l’EI a Ă©galement fait au moins 70 blessĂ©s.

– 22 avril: l’EI revendique un attentat-suicide qui fait près de 50 morts et 112 blessĂ©s, tous civils, contre un centre d’enregistrement pour les Ă©lections lĂ©gislatives, dans un quartier majoritairement chiite de la capitale.

Il s’agit du premier attentat Ă Kaboul contre un site Ă©lectoral prĂ©parant les lĂ©gislatives prĂ©vues le 20 octobre; il survient une semaine après le dĂ©but des inscriptions le 14 avril.