Afghanistan: les chevaux du bouzkachi, bêtes de scène et de guerre

Au pays des hommes rudes dans les grandes steppes du Nord de l’Afghanistan, les chevaux du bouzkachi sont Ă©levĂ©s comme des princes guerriers, prĂ©parĂ©s Ă l’effort qu’exige d’eux la joute sauvage autour d’un veau dĂ©capitĂ©.

Les montures, comme leurs cavaliers, doivent y dĂ©montrer bravoure, force et vitesse. Le bouzkachi – « traĂ®ner la chèvre » en persan – consiste Ă arracher Ă la mĂŞlĂ©e la carcasse de 50 kilos et Ă la dĂ©poser dans le « cercle de justice » tracĂ© Ă la chaux, après un tour de terrain au grand galop.

« A peine un cheval sur cent peut s’aligner au bouzkachi », estime Haji Mohammad Sharif Salahi, prĂ©sident de la fĂ©dĂ©ration de bouzkachi pour la province de Balkh, insistant sur la valeur des champions. « Ca fait 100 ans qu’on a des chevaux dans la famille ».

« Les Ă©talons du gĂ©nĂ©ral Dostum (un chef de guerre ouzbek du nord) coĂ»tent jusqu’Ă 70.000 dollars », s’Ă©merveille-t-il. « Certains chez (l’ancien chef militaire du Panjshir) Marshall Fahim atteignaient les 100.000 dollars. »

« Tout dĂ©pend de leur vitesse et de leur rĂ©sistance », enchaĂ®ne le prĂ©sident de la fĂ©dĂ©ration, coiffĂ© d’astrakan fauve, la main baguĂ©e d’un rubis proĂ©minent flattant l’encolure d’un immense alezan (1,85 m au garrot). « Ils sont entraĂ®nĂ©s Ă se respecter et se conduire calmement, mais si vous le lâchez, celui-ci mange les autres! »

La province de Balkh compte plus de 150 propriĂ©taires, dont certains possèdent plus de 400 chevaux. Les grands bouzkachis rassemblent 500 chevaux pour l’Ă©vènement et jusqu’Ă 2.000 s’il s’agit de cĂ©lĂ©brer un mariage. Le bouzkachi, qui se dispute dĂ©sormais jusqu’Ă Kaboul, reste l’orgueil du Nord.

– Centaure cabrĂ© –

Valeur réelle ou fantasmée, les prix évoqués traduisent le respect. Car le cheval de bouzkachi est un signe extérieur de richesse et de pouvoir.

« Tout homme riche doit avoir une Ă©curie et des chopendoz (cavaliers spĂ©cialisĂ©s) », confirme Haji Rais Moqim, 52 ans, du haut d’un monumental bai brun – 1,90 m au garrot.

Cet homme d’affaires de Mazar-i-Sharif, qui Ă©coute Ă fond dans son 4X4 des airs populaires du bouzkachi, possède 22 destriers. Comme son père avant lui.

Au petit jour dans la poussière, Ă une vingtaine de kilomètres de Mazar, il chevauche avec ses « saĂŻs » (palefreniers) pour dĂ©fouler les cracks. « Un cheval, c’est un membre de la famille. On l’Ă©lève comme on le fait pour un enfant Ă l’Ă©cole. On en prend soin comme d’un humain ».

Chaque cheval a son entraĂ®neur. « Toujours le mĂŞme. C’est comme un couple », insiste-t-il. « C’est le chopendoz qui choisit ses chevaux, une dizaine par bouzkachi. »

A ce jeu-lĂ , le couple est fusionnel: un centaure qui l’emporte Ă coups de cravache, de dents et de sabots, cabrĂ© au-dessus de la mĂŞlĂ©e pour s’ouvrir la voie – en attestent les marques laissĂ©es sur le cuir des croupes.

« Nos chevaux viennent d’OuzbĂ©kistan: il faut des annĂ©es pour les former. Ils sont prĂŞts vers 7 ans et concourent jusqu’Ă 20 ans et plus », souligne Mohammad Moussa, le saĂŻs de RaĂŻs Moqin.

Son patron l’a prĂ©venu: Moussa, avec lui depuis 18 ans, ne le quittera qu’Ă la mort du grand Ă©talon noir dont il a la charge.

– A jeun sous le soleil –

A l’approche de la saison – de novembre ou dĂ©cembre Ă fin mars -, les chevaux adoptent un rĂ©gime de marathonien. Tout l’Ă©tĂ©, au repos, ils ont engraissĂ© et atteint leur poids maximum. Ils subissent alors l’Ă©preuve du « kantar », un jeĂ»ne en plein soleil, immobilisĂ©s par une courte longe, pour perdre leur graisse et raviver leurs qualitĂ©s de combattants.

A l’automne, deux mois avant la reprise, les saĂŻs les sortent au pas, mors aux dents, pour les remuscler progressivement, jusqu’Ă quatre heures d’affilĂ©e, explique Amir Khan, le saĂŻs du prĂ©sident montĂ© sur un bai brun.

« Au retour, je les laisse une heure Ă jeun puis je leur sers 7 kilos d’orge, dix Ĺ“ufs battus avec un verre d’huile de sĂ©same et des bananes. Pareil le soir. On les nourrit bien, ils ont besoin d’Ă©nergie pour le bouzkachi ».

Brossés quotidiennement, ils sont douchés un jour sur deux.

« Chaque Ă©leveur a ses recettes et ses superstitions », relève le Français Louis Meunier que ce rĂ©gime fait sourire. Ce cavalier initialement arrivĂ© en Afghanistan pour le compte d’une ONG a intĂ©grĂ© l’Ă©quipe de bouzkachi de Kaboul de 2007 Ă 2009. Il a lu l’auteur français Joseph Kessel et son roman « Les cavaliers », consacrĂ© au bouzkachi.

« Les croyances changent d’une vallĂ©e Ă l’autre: ici l’alezan est tenu pour le plus intelligent, lĂ le noir pour le plus rapide ».

Louis Meunier, joint en Jordanie oĂą il rĂ©side dĂ©sormais, regrette cependant que « le cheval (soit) devenu un objet de spĂ©culation, un outil politique pour montrer sa force ». D’oĂą selon lui ce goĂ»t nouveau pour les chevaux immenses, faits pour impressionner. « StĂ©rĂ©otypĂ©s en bĂŞtes de guerre ».

« Ô mon frère! Ces chevaux sont des démons! Nous les saïs, sommes constamment en danger », confirme Amir Khan.

A 82 ans, Abibullah, figure des bouzkachis de Kaboul avec sa toque en mouton, s’en tient Ă son petit cheval gris et balaie ces croyances. « Peu m’importe qu’il soit noir ou blanc, un cheval doit d’abord avoir du courage. »