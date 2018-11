Afreximbank annonce 345 milliards FCFA pour des infrastructures routières en Côte d’Ivoire

Au moins 600 millions de dollars, soit environ 345 milliards FCFA seront dégagés dans les mois à venir par Afreximbank pour soutenir des projets d’infrastructures routières en Côte d’Ivoire).L’information a été donnée, jeudi soir à Abidjan, par son Président, Dr Benedict Oramah au terme d’un entretien avec le chef de l’Etat ivoirien, Alassane Ouattara.

«Nous avons échangé sur les différents projets d’infrastructures que l’Etat de Côte d’Ivoire a entamés et sur lesquels nous prenons une part en matière de financement », a-t-il expliqué, annonçant dans la foulée que « dans les mois avenir on pourrait décaisser au moins 600 millions de dollars pour cette infrastructure routière ».

Cette rencontre a été l’occasion pour aborder avec le chef de l’Etat ivoirien «les différentes modalités de la participation » de la Côte d’Ivoire à la Foire commerciale intra-africaine, qui se tiendra, au Caire, du 11 au 17 décembre 2018.

Selon Dr Benedict Oramah, tous les Etats africains devraient prendre part à ces assisses en Egypte au Caire. Le cacao a été également été au menu de cette rencontre.

Créée en 1993, Afreximbank est une institution financière africaine basée au Caire, en Égypte, dont l’objectif principal est de promouvoir et de financer le commerce sur le continent africain et le commerce entre l’Afrique et les autres continents.