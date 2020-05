Afreximbank annonce un don de 3 millions de dollars pour aider les pays africains face au Covid-19

À propos d’Afreximbank :

La Banque africaine d’import-export (Afreximbank) est la première institution financière multilatérale panafricaine dédiée au financement et à la promotion du commerce intra et extra-africain. La Banque a été créée en octobre 1993 par des gouvernements africains, des investisseurs privés et institutionnels africains et des investisseurs non africains. Ses deux documents constitutifs de base sont l’Accord d’établissement, qui lui confère le statut d’organisation internationale, et la Charte, qui régit sa structure et son fonctionnement. Élue banquière africain de l’année en 2019, Afreximbank a approuvé, en 2018, plus de 7 milliards de dollars de financements à des entreprises africaines. Au 31 décembre 2018, le total des actifs d’Afreximbank était de 13,4 milliards de dollars. Afreximbank est notée A- par GCR International Scale, Baa1 par Moody’s et BBB- par Fitch. La Banque a son siège social au Caire, en Égypte. Pour de plus amples informations veuillez visiter : www.afreximbank.com