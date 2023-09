Afreximbank signe un accord pour la construction du Centre africain du commerce

Le projet sera implanté dans la nouvelle capitale de l’Egypte.

La Banque africaine d’Import-Export (Afreximbank) a signé un accord formel d’acquisition de terrain pour le Centre africain du commerce de la nouvelle capitale administrative (NAC-ATC), qui abritera le siège de la Banque, ainsi que d’autres installations et entités d’appui au commerce, dans la nouvelle capitale administrative de l’Égypte au Caire. L’accord prévoit un complexe comprenant un centre de conférence, un hôtel, un centre d’exposition, un pôle d’innovation et des commerces de détail.

Le Professeur Oramah a déclaré que le NAC-ATC devait servir de siège social au réseau de centres commerciaux mis en place par Afreximbank dans toute l’Afrique afin de couvrir les capitales commerciales du continent.

En plus de fournir aux entreprises africaines un centre intégré d’informations commerciales, de services commerciaux, de financement du commerce et d’autres services de facilitation du commerce, le NAC-ATC réunira les écosystèmes commerciaux africains et mondiaux afin de créer un réseau puissant qui pourrait être mis à profit pour explorer les opportunités commerciales sur ces marchés.

Il s’est dit convaincu que le NAC-ATC facilitera les échanges commerciaux et les investissements de l’Égypte avec le reste de l’Afrique et aura un impact significatif sur la nouvelle capitale du pays et sur la communauté des affaires égyptienne. Le Professeur Oramah a, en outre, souligné que le centre abritera d’autres organismes de crédit à l’exportation, des institutions financières de développement, des banques d’import-export et des entités de promotion du commerce et de l’investissement.