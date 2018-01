Africains d’Europe: Salah et Mané en héros, « Aubam » proche du zéro

L’Égyptien Mohamed Salah et le SĂ©nĂ©galais Sadio ManĂ© sont acclamĂ©s Ă Liverpool pour avoir terrassĂ© l’invincible Manchester City (4-3) en Premier League. En Allemagne, Pierre-Emerick Aubameyang n’a pas jouĂ©, dĂ©criĂ©, de nouveau suspendu par son club.

ANGLETERRE

Mohamed Salah et Sadio ManĂ© ont fait chavirer Anfield. Alors que Liverpool menait 2-1 dans la rencontre, la paire d’ailiers supersoniques des Reds a permis de sceller le sort de la rencontre. D’abord par le SĂ©nĂ©galais (sur un service de Salah) d’une frappe puissante du pied gauche(62e). Puis par l’Égyptien, profitant d’une relance ratĂ©e du gardien Ederson pour marquer de plus de 30 mètres(68e).

Serge Aurier s’est lui baladĂ© sur la pelouse de Wembley, avec son Ă©quipe de Tottenham contre Everton (4-0). L’ivoirien a dĂ©livrĂ© une passe dĂ©cisive, un centre-tir Ă ras de terre repris par le corĂ©en Heung-Min Son pour l’ouverture du score (26e).

Dans le bas du tableau, le GhanĂ©en Jordan Ayew a permis Swansea, lanterne rouge de Premier League d’accrocher le point du match nul (1-1) face Ă Newcastle (15e). Crystal Palace (12e) peut lui remercier Bakary Sako, le Malien fut l’auteur de l’unique but du match contre l’Ă©quipe de Burnley (7e).

ESPAGNE

Michael Olunga s’est fait un nom, dans le large succès de son Ă©quipe GĂ©rone face Ă Las Palmas (6-0). Le jeune KĂ©nyan de 23 ans a inscrit un triplĂ© (57e, 70e et 79e) après ĂŞtre entrĂ© en jeu Ă la mi-temps du match. L’attaquant, prĂŞtĂ© par le club chinois du Guizhou Hengfeng, fut d’abord Ă la rĂ©ception d’un centre pour son premier but avant d’intercepter le ballon dans les pieds du gardien adverse et de marquer dans le but vide. Il a clos la marque d’une reprise de volĂ©e Ă bout portant. Olunga est devenu le premier joueur KĂ©nyan a inscrire un triplĂ© dans le championnat de première division espagnol.

ALLEMAGNE

Le buteur star gabonais de Dortmund Pierre-Emerick Aubameyang a Ă©tĂ© suspendu pour un match par son club pour avoir manquĂ© une rĂ©union de l’Ă©quipe samedi. Sans lui, Dortmund a ratĂ© plusieurs occasions de but et concĂ©dĂ© un nul 0-0 Ă domicile contre Wolfsburg.

Naby Keita, le talent guinĂ©en de 22 ans de Leipzig, a marquĂ© le deuxième but de son Ă©quipe samedi contre Schalke (3-1), alors que Liverpool — qui l’a dĂ©jĂ achetĂ© pour la saison prochaine aurait bien voulu l’avoir dès ce mois de janvier pour remplacer Coutinho parti Ă Barcelone.

Les NigĂ©rians de Mayence Leon Balogun et Anthony Ujah ont Ă©tĂ© victimes de cris racistes samedi Ă l’Ă©chauffement avant leur match en dĂ©placement Ă Hanovre. Les dirigeants des deux Ă©quipes ont exprimĂ© leur consternation et très fermement condamnĂ© ces incidents.

FRANCE

Nicolas Pepe a permis Ă son Ă©quipe de Lille de l’emporter face Ă Caen (1-0). Bien servi en profondeur, l’Ivoirien a trompĂ© RĂ©my Vercoutre d’une frappe du pied gauche avant d’ĂŞtre pris Ă partie par le portier Caennais qui sera finalement exclu par l’arbitre. La danse du robot de Pepe devant les supporters Caennais n’a pas Ă©tĂ© du gout de l’ancien gardien de but de l’OL.

Le Sénégalais de Saint-Etienne, Assane Dioussé a participé au succès de son équipe face à Toulouse (2-0) en reprenant un centre mal dégagé par le portier toulousain Alban Lafont.

Le Cap-Verdien de Dijon, Julio Tavares a ouvert le score dès la 30e seconde face à Metz, grâce un bel enchaînement dribble et frappe du plat du pied (but le plus rapide de la saison). Cependant, son équipe a cédé son avantage dans les dernières minutes du match.

Le Camerounais Karl Toko-Ekambi, a rĂ©ussi un pĂ©nalty permettant Ă son Ă©quipe d’Angers de tenir en Ă©chec l’Olympique Lyonnais (1-1) qui Ă©voluait pourtant Ă domicile.