African Judo Open Yaoundé : parcours élogieux pour le Cameroun

Les « amazones 237 », telles des lionnes, ont réussi à faire retentir l’hymne camerounais ce weekend au Palais polyvalent des sports de Yaoundé.

Arrey Sophina et Vanessa Mballa Atangana se sont hissées sur la première marche du podium de l’Open Africa de judo de Yaoundé. Grâce à elles, le pays organisateur termine deuxième au classement final avec deux médailles d’or, trois médailles d’argent et 14 de bronze derrière l’Algérie qui à tout raflé sur son passage. 20 nations africaines sur 25 ont pris part à cette deuxième édition de l’Open Africa de Judo de Yaoundé, compétition du circuit qui octroie des points pour participer aux Jeux olympique de Tokyo 2020.

Les judokates camerounaises ont permis aux spectateurs venus nombreux au Palais polyvalent des sports de Yaoundé de chanter en chœur l’hymne national « Ô Cameroun berceau de nos ancêtres ». Sophina Arrey est la première athlète à ouvrir le chemin de l’or dans la catégorie de -70kg. Elle avait face à elle la gabonaise Agono Wora. Une finale au gout de vengeance quand on sait que l’année passée c’est cette même Gabonaise qui lui avait ravi la vedette. Le combat très relevé avec une multitude de points refusés à la jeune camerounaise, s’est finalement achevé par un ippon [vocable qui signifie littéralement un point] de celle-ci grâce à un mouvement de hanche. Pour Sophina Arrey, cette victoire est le fruit de sacrifice et de plusieurs mois de souffrances : « c’est la dernière compétition de la saison donc cette victoire je la doit à la persévérance au travail et a beaucoup de sacrifice. On va continuer à travailler. Et continuer à être concentrées pour les échéances à venir afin de pouvoir se qualifier pour les jeux olympiques ».

Vanessa Mballa Atangana a emboité le pas de sa cadette et a soulevé le drapeau camerounais à son tour dans la catégorie des +78 kg. Elle était opposée en finale à la sénégalaise Monica Sagna. Elle aussi, a damné le pion à son adversaire. Selon Vanessa Mballa Atangana, la compétition se poursuit et seul le travail pourra faire décrocher le ticket de Tokyo en 2020. « (…) Yaoundé est encore loin de Tokyo. Le chemin est encore très loin, il faut juste travailler » a-t-elle réitéré. Les deux médaillés camerounais rajoutent chacune 100 points à leur cagnotte pour arracher un ticket pour Tokyo. Le bilan est positif pour le Cameroun à tous les niveaux selon le président de la fédération camerounaise de judo, Me Alain Christian Kingue. « La compétition s’est bien déroulé, sans incident, l’objectif qui était de marqué des points pour la qualification des jeux de Tokyo 2020 a été atteint. On a pu jauger le niveau de performance de nos athlètes… »

Après ces défaites concédées lors des différentes finales et demi-finales, la fédération camerounaise de Judo s’attellera à réorienter le management des équipes nationales et à réajuster la préparation tactique et Physique des judokas camerounais. « Nous n’avons aucune équipe à craindre mais nous avons des leçons à tirer. Nous avons perdu toutes nos finales contre l’Algérie. (…) Nous avons beaucoup de travail, nous sommes en chemin, nous sommes en train de bâtir. Vous savez nous tombons et nous nous relevons. Du côté des filles, il y’a des réels espoirs vous avez vu des enfants de 17 ans qui sont médaillés de bronze. A ce moment ce niveau c’est fort encourageant », a précisé le secrétaire général de la fédération, Me Kamsu Kom.