Africa’s Business Heroes 2022 : le Camerounais Flavien Kouatcha parmi les 50 finalistes

Cette année, le concours a attiré plus de 21 000 candidatures provenant des 54 pays africains. Les candidatures venant d’Afrique centrale sont en hausse de 20%, soit 9% du total des candidatures reçues.

La longue attente pour le dévoilement de notre Top 50 des finalistes africains des 21 000 soumissions reçues des 54 pays africains est enfin terminée.

Pour cette édition un Camerounais est en lice. Flavien KOUATCHA SIMO est ingénieur de formation. Passionné d’agriculture et engagé pour le développement de l’Afrique, Flavien dirige une entreprise agricole qui conçoit et fabrique des unités aquaponiques pour des particuliers et des professionnels désireux de produire des aliments biologiques à grand volume au plus près des espaces de vente.

Ce dernier cumule les prix et récompenses. Entre l’Entrepreneurship Award ou le prix de Champion Digital de l’agriculture , cet entrepreneur passionné d’initiative privée, renonça à la sécurité d’un emploi bien payé afin de mettre au point une méthode qui puisse permettre aux agriculteurs un rendement maximal.

Pour le prix de 2022, les 50 meilleurs héros représentent 18 pays, 14 secteurs. Ils sont 42 % de femmes, 10 % de francophones et 60 % opèrent en milieu rural. Ils représentent quelques-unes des entreprises les plus percutantes opérant sur le continent.

« Nous sommes ravis de constater que, cette année, tous les pays et toutes les régions d’Afrique sont représentés au concours et que les participants sont plus diversifiés que jamais. Plus de 21 000 entrepreneurs de tous secteurs, genres et âges sont entrés en lice et c’est très encourageant ».

« Les 50 finalistes de l’ABH 2022 témoignent du potentiel et du talent considérables qui existent en Afrique. Nous nous réjouissons à la perspective de les mettre à l’honneur et de leur apporter le soutien dont ils ont besoin pour se développer et générer un impact positif sur leurs entreprises et leurs collectivités », a déclaré Zahra Baitie-Boateng, responsable partenariats et programmes, Africa’s Business Heroes.

Le top 20 sera annoncé fin août. Enfin, le top 10 sera annoncé en octobre, avant la grande finale dans le cadre de laquelle chacun de ces dix meilleurs présentera son projet en direct à des célébrités internationales du monde des affaires pour décrocher leur part du prix de 1,5 million USD.