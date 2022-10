Africa’s Business Heroes : le Camerounais Flavien Kouatcha parmi les dix finalistes

Il est le seul Francophone arrivé à ce niveau de la compétition.

Pour cette édition, le concours a attiré plus de 21 000 candidatures provenant des 54 pays africains. Les candidatures venant d’Afrique centrale sont en hausse de 20%, soit 9% du total des candidatures reçues. L’Afrique australe a présenté 17% des candidats, l’Afrique de l’Est 17% également et l’Afrique de l’Ouest 43%.

Le Camerounais Flavien Kouatcha reste dans la course. Il a été retenu pour être parmi les 10 finalistes de ce concours.

« C’est un honneur pour moi d’être dans le top 10. Parce qu’on est quand même dans une compétition qui a mobilisé plus de 21 000 entrepreneurs sur le continent. Quand on a annoncé les noms des 10 gagnants j’étais extrêmement fier. D’abord parce que j’ai vu le profil des autres entrepreneurs et sincèrement le niveau est élevé… Aussi, parce que ça m’a plu de valoriser les entrepreneurs francophones », a souligné Flavien Kouatcha.

« Au top 50 on était cinq francophones, au top 20 j’étais le seul francophone, donc dans les 10 je me retrouve encore seul francophone, j’ai un sentiment de fierté. J’ai le sentiment que je valorise non seulement le pays, mais également l’Afrique centrale, et même toute l’Afrique francophone », a-t-il ajouté.

Le Camerounais est à la tête de la start-up « Save Our Agriculture », spécialisée dans l’aquaponie, technique combinant à la fois l’élevage des poissons et la culture de légumes.

«Africa’s Business Heroes», l’un des programmes philanthropiques phares de la Fondation Jack Ma mettant sous les feux des projecteurs et célébrant les talents entrepreneuriaux africains.