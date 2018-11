Africités : Le Maroc lance un programme d’expertise finance Climat infranationale

Le Maroc a lancé le programme d’expertise finance Climat infranationale (PEFCLI) qui se propose de construire et mettre en œuvre une stratégie nationale de financements des projets locaux résilients face au changement climatique, en partenariat avec tous les acteurs de la chaine de financement.Ce programme a été lancé par le ministère marocain de l’Intérieur et le Fonds mondial de développement des Villes (FMDV) en partenariat avec l’Association Marocaine des Présidents des Conseils Communaux (AMPCC) et l’Association des Régions du Maroc (ARM), a annoncé le wali Directeur Général des Collectivités locales, Khalid Safir lors d’une conférence de presse tenue mercredi en marge du 8ème Sommet de l’Africité qui se tient du 20 au 24 novembre 2018 à Marrakech.

A travers cet outil, la création d’un espace national de dialogue et d’expertise, se traduisant par des ramifications opérationnelles, présente l’atout majeur de centraliser l’information à l’échelle nationale, de former les cadres territoriaux, de procéder à l’échange d’expériences entre élus locaux et créer une expertise nationale et locale autour de la lutte contre le changement climatique, a-t-il expliqué lors de cette rencontre, qui s’est déroulée en présence de la Secrétaire d’Etat chargé du Développement durable, Mme Nezha El Ouafi.

Les collectivités territoriales sont ainsi pleinement engagées dans les objectifs fixés par le Royaume lors de la COP21 à Paris et réitérés lors de la COP22 tenue à Marrakech, a-t-il précisé

Les signataires de ce programme, qui sera présenté lors de la COP24 et lors du Sommet du climat en 2019, s’engagent sur la promotion et l’essaimage du PEFCLI au niveau africain.

Selon la Secrétaire d’Etat chargée du Développement durable, ce programme procède d’une approche intégrée qui permettra une concertation avec les bailleurs de fonds en vue d’inciter les collectivités territoriale à se mobiliser et accentuer leurs efforts d’adaptation et d’atténuation des effets du changement climatique.

« Les changements climatique constituent est une menace silencieuse impactant directement les secteurs d’activités », a-t-elle rappelé, ajoutant que ce programme est de nature à accompagner les collectivités territoriales afin de confronter ce fléau destructeur.