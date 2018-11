Africités : Une université marocaine lance un Master sur le management des villes

L’Université marocaine Al Akhawayn, basée à a la ville d’Ifrane (200 km de Rabat)), a annoncé le lancement de l’Executive Master en City Management (EMCM), qui s’adresse aux professionnels de la gestion des territoires.Dans un communiqué diffusé lors du 8ème Sommet Africités, qui se tient du 20 au 24 novembre 2018 à Marrakech, l’Unversité Al Akhawayn a indiqué que ce Master, souple et adapté, prévoit

un programme de 12 mois (450 à 495 heures de formation) aux professionnels de la gestion des territoires souhaitant approfondir leur compréhension du nouveau contexte géopolitique global et Africain de décentralisation, de gouvernance locale et du développement dans le Continent.

Cette formation permettra aux bénéficiaires d’acquérir des compétences de pointe en matière de gestion effective de villes Africaines, de développement et de planification de celles-ci, souligne-t-on.

Faisant appel à des professeurs et praticiens de haut-niveau et d’horizons différents (Afrique, Europe et Amérique), EMCM combine la formation en face à face et en ligne. Il s’articule autour de modalités et d’outils pédagogiques interactifs tels que les études de cas, les voyages terrain, les exercices de groupes, les séminaires et l’apprentissage mutuel.

Ce Master, qui s’inscrit aussi dans le cadre de la vision stratégique de The United Cities and Local Governments of Africa (UCLG-Africa), partenaire d’AUI, offrira aux lauréats de réelles perspectives.

Il leur donnera l’opportunité d’évoluer dans des domaines clés de la gestion des territoires à savoir la planification et la rénovation urbaines, l’ingénierie civile, l’administration publique, le conseil environnemental, les transports ou encore les finances locales.