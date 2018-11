Africités : vers une campagne pour le retrait des enfants de la rue

Une trentaine de femmes maires et présidentes de conseils régionaux du Réseau des femmes élues locales d’Afrique (REFELA) se sont engagées, mardi soir à Marrakech, à œuvrer pour une baisse d’au moins 25% du nombre d’enfants de la rue dans les villes africaines d’ici 2030, a constaté APA.Cet engagement devrait se matérialiser grâce notamment aux différentes actions qui vont être menées au cours de la « Campagne des Villes Africaines sans enfants de la rue » qui sera officiellement lancée le samedi 24 novembre 2018. Cette campagne cible, de façon générale, plusieurs catégories d’enfants tels que les enfants de la rue, les enfants en situation difficile, isolés et sans aucune protection et qui sont à réinsérer dans leurs familles proches et élargies.

Au cours de cette campagne, les élues du REFELA comptent attirer l’attention de tous sur la situation « moralement inacceptable » d’enfants qui vivent de plus en plus dans la rue et qui sont exposés à tous les dangers, alors qu’ils devraient être dans leurs foyers familiaux et dans les écoles.

Elles vont, par ailleurs, inviter tous les acteurs concernés par la problématique des enfants de la rue à se mobiliser afin de donner une seconde chance à ces enfants en situation de précarité et de vulnérabilité.

En fin, la campagne va apporter un soutien concret aux villes et territoires engagés dans la campagne à travers la mise à leur disposition d’un modèle d’intervention pour leur permettre de faire efficacement face et à terme, à venir au bout du phénomène des enfants de la rue.