Afrique : 16 milliards F pour développer le Lac Tchad en 2023

Le Plan de Travail et Budget Annuel (PTBA) du Projet de Relance et de Développement de la Région du Lac Tchad (PROLAC) pour le compte de l’exercice 2023, a été adopté le lundi 06 février, au cours de la 2ième session ordinaire du Comité National de Pilotage du PROLAC.

Les travaux de cette deuxième session ont permis aux membres du Comité National de Pilotage, d’évaluer les réalisations physiques et financières du Projet de Relance et de Développement de la Région du Lac Tchad, et d’examiner le rapport du Comité Technique de Suivi, les manuels de mise en œuvre du projet, le rapport d’activité 2022 et le Plan de Travail et Budget Annuel (PTBA) de l’exercice 2023.

Le Comité a validé les documents examinés et a adopté le Plan de Travail et Budget Annuel (PTBA) du PROLAC pour le compte de l’exercice 2023, qui s’élève à la somme de 16 000 261 993 FCFA contre 6 milliards de FCFA en 2022.

Ce financement permettra notamment : la réhabilitation de 314 km de routes en terre, la construction de 16 bassins de rétention d’eau par la méthode HIMO, le reboisement grâce à 690 000 arbres plantés et la restauration des sols dégradés, la construction des débarcadères et des infrastructures de conservation pour faciliter les activités de pêche, l’octroi d’une centaine de bourses de recherches aux étudiants et chercheurs, la création de nombreux emplois directs et indirects impactant plus de 300 000 personnes.

Le PROLAC est une initiative sous régionale qui regroupe quatre pays : le Cameroun, le Niger, le Nigéria et le Tchad. Le volet Cameroun est financé conjointement par le Gouvernement et la Banque Mondiale à hauteur de 60 millions de dollars US (soit environ 35,94 milliards de francs CFA). Il vise à contribuer au redressement de la Région du Lac Tchad en soutenant la coordination régionale, la connectivité et les moyens de subsistance agricole des populations riveraines du bassin du Lac Tchad.