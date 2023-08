Afrique : 242 milliards de F pour soutenir les PME

Afreximbank et la China Development Bank signent un prêt de 400 millions de dollars soit 242743640000 FCFA pour soutenir les PME africaines.



La Banque chinoise de développement (CDB) a signé au Caire un accord axé sur le développement pour fournir à la Banque africaine d’import-export (Afreximbank) une facilité de prêt à terme de 400 millions de dollars soit plus de 242 milliards de F pour soutenir le financement des petites et moyennes entreprises (PME)à travers l’Afrique.



L’accord, signé par Tan Jiong, président de la CDB, et le professeur Benedict Oramah, président et président du conseil d’administration d’Afreximbank, au siège d’Afreximbank au Caire, prévoit qu’Afreximbank déploiera la facilité pour soutenir les PME africaines impliquées. dans le commerce extra- et intra-africain et ceux engagés dans les secteurs productifs des États membres d’Afreximbank. Selon l’accord, le mécanisme, d’une durée de sept ans, sera déployé soit directement auprès des PME

africaines éligibles qui répondent aux exigences d’Afreximbank, soit indirectement par l’intermédiaire d’intermédiaires financiers locaux.

« Cette facilité renforce encore le partenariat stratégique que nous avons développé avec la Banque de développement de Chine au cours des six dernières années, qui a vu la CDB effectuer trois interventions précédentes pour soutenir notre travail à Afreximbank », a souligné le président Oramah. « Cela permettra également à nos deux institutions de réaliser leurs mandats respectifs et leurs résultats en matière de développement, qui incluent la création d’emplois, l’augmentation de l’activité économique et l’augmentation du commerce extra-africain avec la Chine. »

Par ailleurs, le professeur Oramah a souligné que les PME africaines continuent de lutter pour accéder à un financement adéquat et abordable pour développer leurs entreprises et a déclaré que le mécanisme de la BDC contribuerait à augmenter le niveau de financement mis à leur disposition.



Il a ajouté que, étant donné qu’Afreximbank recevait cette facilité sous forme de financement à moyen et long terme à un prix relativement abordable, la Banque transférerait l’avantage financier en termes de prix et de durée aux bénéficiaires finaux.