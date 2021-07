Afrique australe: création d’un centre dédié aux changements climatiques

Le Zimbabwe fait partie des quatre pays choisis pour piloter un centre de connaissances en ligne sur les changements climatiques.La structure vise à promouvoir le partage national et régional d’informations sur les activités initiées dans le cadre du Marché commun de l’Afrique orientale et australe (COMESA).

Selon le Secrétariat du COMESA, la phase pilote du portail virtuel de gestion des connaissances du programme sur les changements climatiques, qui a été activé le 14 juillet dernier, est mise en œuvre en eSwatini, à Madagascar, aux Seychelles et au Zimbabwe.

« Le portail devrait permettre d’améliorer la compréhension des questions essentielles liées aux changements climatiques, tout en fournissant un vaste centre de connaissances pour renforcer la coopération entre les organisations techniques et les Etats membres », a déclaré l’organisation ce mercredi.

Le centre répond aux programmes pilotes d’agriculture intelligente face aux changements climatiques (CSA), coordonnés par le COMESA et impliquant les cinq pays. Il s’inscrit dans le cadre d’une initiative visant à organiser les informations clés en un seul endroit et à permettre à la région d’accéder aux connaissances et de les partager facilement.

Le portail a été développé par le réseau d’analyse des politiques en matière d’alimentation, d’agriculture et de ressources naturelles (FANRPAN) et sera alimenté en contenus par les Etats membres.

La majorité des 21 Etats membres du COMESA sont très vulnérables aux risques induits par les changements climatiques, notamment les mauvaises récoltes et les pertes de bétail dues à une sécheresse prolongée et à des inondations plus fréquentes et plus graves.