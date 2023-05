Afrique-Bamako.ai : un mois décisif pour l’intelligence artificielle au Mali

C’est avec un immense enthousiasme que Kabakoo a lancé le projet Bamako.ai, ouvrant officiellement le mois de l’intelligence artificielle au Mali.

Une initiative qui marque un tournant dans le domaine du numérique malien, mettant en exergue la vision avant-gardiste de Kabakoo en matière d’innovation technologique.

Kabakoo : Moteur de l’IA au Mali

Avec un programme riche et diversifié, Bamako.ai propose une panoplie de concours ouverts à tous. Ainsi, les porteurs de projets innovants peuvent s’inscrire au concours “Pitche Ton Projet”, tandis que les artistes sont invités à démontrer leur créativité au Challenge Créa-AI. Un fonds total de plus de 5 millions de F CFA est à gagner, prouvant l’engagement de Kabakoo envers l’épanouissement de la jeunesse malienne.

Un panorama d’experts en intelligence artificielle

Pour assurer le succès de ce grand évènement, Kabakoo a invité une pléiade d’experts reconnus dans le domaine de l’IA. Parmi eux, citons Dr Abeba Birhane de la Mozilla Foundation, Dr Andre Uhl, chercheur à l’University of Chicago, et Monsieur Abdoul Kader Ky, Directeur national de l’économie numérique de la République du Mali. Ces experts partageront leurs connaissances et leurs expériences avec les participants, offrant une opportunité unique d’apprentissage et de networking.

Bamako.ai: Le rendez-vous des innovateurs

Après seulement dix jours de son lancement, Bamako.ai a déjà enregistré une participation massive, avec plus de 22 000 visiteurs uniques, et plus de 6000 participants actifs. Un engouement populaire qui pousse Kabakoo à prolonger l’évènement jusqu’au 16 juin 2023, permettant ainsi à plus de jeunes de profiter de cette opportunité unique.

Kabakoo Academies : Préparant la jeunesse africaine pour le futur

L’objectif principal de Kabakoo est de préparer les jeunes Africains à un avenir technologique en constante évolution. C’est dans ce cadre que s’inscrit Bamako.ai, une initiative qui promeut l’apprentissage et l’innovation en matière d’IA au Mali.

“Pour la jeunesse malienne, c’est l’opportunité d’acquérir des compétences cruciales pour l’avenir et de façonner le destin technologique du continent”, déclare Prof Dr Yanick Kemayou, Co-Fondateur et Chief Learning Officer de Kabakoo.

La grande vision de Kabakoo se reflète dans son parcours impressionnant. Avec plus de 20 000 apprenants à travers l’Afrique de l’Ouest, et un réseau de plus de 90 mentors dans 17 pays à travers le monde, Kabakoo continue de transformer l’éducation en Afrique, préparant la jeunesse pour un futur numérique.‍