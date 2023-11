Afrique centrale : 12 jeunes camerounais coptés pour la formation de Bloggers Demo School

La formation qui s’étend sur six mois débutera le 05 décembre 2023.

12 jeunes camerounais dont six hommes et six femmes vont bénéficier du programme de formation du Laboratoire Arc Côtier & Central de la fondation de l’innovation pour la démocratie L’initiative dénommée Bloggers Demo School vise à outiller les jeunes (hommes et femmes) en leur donnant des compétences pour animer des blogs en produisant des contenus de qualité.

Pour la première édition, concrètement le programme va former 12 jeunes camerounais, dont six hommes et six femmes, en présentiel dans la ville de Douala. Le programme prévoit aussi une formation en distanciel réservée à 10 points focaux originaires des 10 autres pays de la sous-région de l’Afrique Centrale et des Grands Lacs, soit un point focal par pays en respectant la même logique de parité.

Pour cette première année enfin, la formation en blogging proposée à tous les apprenant(e)s visera exclusivement l’animation des blogs journalistiques. Le programme de formation s’étend sur 6 mois et comprend 4 unités d’enseignements : UE 1 Culture générale ; UE 2 Entrepreneuriat ; UE 3 Blogging et UE 4 Ecriture web ainsi que des cycles de conférences.

A l’issue du programme, les 22 apprenants seront autonomes pour animer un blog ; collecter et traiter l’information ; écrire des articles de qualité et sensibiliser à la responsabilité sociale de chacun pour l’avancement de la démocratie.

En rappel, le Laboratoire Arc Côtier et Central est une initiative issue de la Fondation de l’Innovation pour la Démocratie, qui découle des résolutions du sommet France-Afrique de Montpellier. Lors de ce sommet, le président français Emmanuel Macron avait réuni la jeunesse africaine pour repenser les relations entre la France et le continent. L’idée de créer la Fondation de l’Innovation pour la Démocratie avait été proposée par le philosophe Achille Mbembe et a été retenue pour moderniser les relations franco-africaines. L’initiative a été lancée à Douala en octobre 2023.