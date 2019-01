Afrique centrale : la COBAC inflige un blâme à cinq banques

Le gendarme du secteur bancaire de la sous-région sanctionne ainsi le non-respect de la règlementation des changes et des normes prudentielles.

Mahamat Tolli, gouverneur de la Banque des Etats de l’Afrique centrale (BEAC), officiant en sa qualité de président de la Commission bancaire de l’Afrique centrale (COBAC); a infligé un blâme aux responsables de cinq établissements bancaires.

Ainsi les dirigeants Alphonse Nafack, Isong Udom, André Alexis Megudjou, Gwendoline Nzo-Nguty Abunaw; respectivement directeur général d’Afriland First Bank, d’United Bank for Africa (UBA), Crédit communautaire d’Afrique centrale (CCA), Ecobank Cameroun et Richard Lowe président du conseil d’administration de BGFIBANK sont sanctionnés pour non-respect de la réglementation des changes et des normes prudentielles.

La sanction émane des délibérations de la COBAC réunie en session disciplinaire le 22 septembre 2018 à Yaoundé. La réglementation des changes au Cameroun est régie par le règlement du 29 avril 2000. La réglementation en question précise que, tous les transferts de fonds à l’intérieur de la CEMAC sont assujettis à une commission de transfert déterminée par le libre jeu de la concurrence, ne dépassant pas 0,25 %, non compris la taxe sur le chiffre d’affaires et toute autre taxe spécifique.

Cette commission est perçue au bénéfice exclusif de l’intermédiaire agréé, lorsqu’il utilise le canal de ses correspondants extérieurs pour le dénouement de l’opération. En revanche, elle est partagée à parité avec la Banque Centrale, lorsque le transfert est assuré par cette dernière. Ce à quoi se seraient affranchis les établissements bancaires mis en demeure.