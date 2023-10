Afrique centrale : le Camerounaise Priscille Noelle Kouo Ngamby porté à la tête de l’Asgpac

Elle a été désignée présidente de l’Association des sociétés de gestion de portefeuille d’Afrique centrale (ASGPAC) jusqu’en octobre 2024.

La nomination de la Camerounaise est intervenue au cours d’une assemblée générale ordinaire qui s’est tenue le 06 octobre dernier à Douala. Elle remplace à ce poste Eugène Cissé Kouoh qui avait été élu pour un mandat de quatre ans. Selon le communiqué de l’association, cette nomination est intervenue au cours d’une assemblée générale ordinaire qui s’est tenue le 06 octobre dernier à Douala.

Cette désignation permettra à Priscille Noëlle Kouo Ngamby d’assurer l’intérim de son compatriote Eugène Cissé Kouoh qui a annoncé sa démission, le 5 octobre 2023. Il faut signaler qu’Eugène Cissé, qui a été élu en octobre 2021 pour un mandat de 2 ans, a démissionné de son poste de Directeur général d’ASCA Asset Management, la filiale d’Attijariwafa en charge de la gestion d’actifs dans la zone CEMAC.

La Camerounaise Priscille Noëlle Kouo Ngamby est titulaire d’un MBA de la Sorbonne Business School et possède à son actif plus de 13 ans d’expérience sur les marchés financiers d’Afrique centrale et occidentale. Elle a débuté sa carrière chez Bloomfield Investment Corporation en 2010 en tant qu’analyste financière.

Une année plus tard, elle a rejoint Ecobank Capital, la banque d’investissement du groupe panafricain. Elle y a travaillé pendant neuf ans, gravissant les échelons au fil des années jusqu’à ce qu’elle soit nommée directrice générale d’EDC Asset Management en janvier 2020.

En mémoire, l’ASGPAC regroupe tous les acteurs de la CEMAC agrées par le régulateur à collecter l’épargne publique pour investir sur les marchés financiers. Elle est basée à Douala, au Cameroun. Les actifs de l’ASGPAC sous gestion s’élevant à 370 milliards de francs CFA, soit environ 564 millions d’euros, au terme de l’année 2022.