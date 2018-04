Afrique de l’Ouest anglophone : prometteuses perspectives Ã©conomiques (Ã©tude)

Les prévisions économiques de l’Afrique de l’Ouest anglophone semblent meilleures, selon l’analyse de l’équipe de recherche d’Ecobank, a appris APA samedi auprès de Ecobank Transnational Incorporated (ETI) la maison mère du groupe Ecobank.D’après l’analyse, les données indiquent que le Nigeria représente environ 90 % du PIB régional et des exportations (principalement du pétrole brut). « Les perspectives pour le Nigeria et le Ghana, deuxième pays du bloc, sont bonnes pour 2018 : la production pétrolière s’améliore au Nigeria, le Ghana tire profit d’une augmentation du budget et de la hausse de la production d’électricité cette année », soulignent les auteurs de l’analyse.

Quant à la Guinée, au Liberia et à la Sierra Leone, ils connaissent une reprise alors qu’ils se remettent des effets de l’épidémie d’Ebola. En outre l’amélioration de la situation politique en Gambie stimule les perspectives économiques.

Selon l’équipe de recherche d’Ecobank, outre le pétrole et le gaz, l’Afrique de l’Ouest anglophone est un producteur important de matières premières agricoles (cacao, noix de cajou, caoutchouc naturel et bois) pour la consommation régionale et pour l’exportation à l’international.

La région est un importateur important de minerais, notamment l’or, les diamants, le manganèse, le fer et l’aluminium.  A ce propos, le Ghana en est le premier producteur d’or.

La région est également un centre financier, détenant environ 39 % des actifs bancaires de l’Afrique moyenne en 2015 (principalement au Nigeria), selon les estimations. Le Nigeria et le Ghana abritent deux des plus grandes bourses d’Afrique, à Lagos et Accra.

L’analyse signale par ailleurs que Nigeria a bâti à Lagos le plus grand complexe de raffinage du sucre au monde et est parvenu à cesser les importations de sucre raffiné et en paquet.

« L’Afrique de l’Ouest sort d’une période difficile pendant laquelle elle a été confrontée à de nombreuses difficultés – récession, Ebola, déclin du prix du pétrole et d’autres matières premières – mais nous enregistrons à nouveau une croissance », a laissé entendre Dan Sackey, directeur exécutif régional de l’Afrique de l’Ouest anglophone et directeur général d’Ecobank Ghana.

Il ajoute que le redressement des prix des matières premières, en particulier du pétrole et du cacao, a stimulé la croissance économique, notamment au Nigeria et au Ghana, portant l’ensemble de la région.Â

« Il est essentiel que l’Afrique de l’Ouest saisisse cette opportunité pour diversifier son économie et ne plus être dépendante du pétrole et des minerais », plaide-t-il, ajoutant que la région doit accroître la production et la transformation des matières premières agricoles, améliorer la logistique et exploiter son leadership financier et boursier.

« Si les pays d’Afrique de l’Ouest conservent une bonne discipline fiscale, les perspectives de croissance sont très bonnes », projette M. Sackey.