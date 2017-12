Plus de 5.200 dĂ©lĂ©guĂ©s du Congrès national africain (ANC), au pouvoir depuis les premières Ă©lections libres de l’histoire de l’Afrique du Sud en 1994, se rĂ©unissent Ă partir de samedi pour choisir le successeur du prĂ©sident Jacob Zuma Ă leur tĂŞte.

Cette confĂ©rence constitue l’aboutissement de plusieurs mois d’un processus complexe qui, en privilĂ©giant les tractations Ă huis clos aux rĂ©unions publiques, nourrit les soupçons, suscite de nombreux litiges et autorise toutes les surprises.

Qui vote ?

Le corps Ă©lectoral de l’ANC est composĂ© de 5.240 dĂ©lĂ©guĂ©s, dont l’essentiel (90%) est composĂ© de dĂ©lĂ©guĂ©s choisis par les branches locales du parti dans les neuf provinces du pays.

Les 10% restants sont composĂ©s de reprĂ©sentants des Ligues des jeunes, des femmes et des anciens combattants du parti, auxquels s’ajoutent les membres de la commission exĂ©cutive nationale (NEC) et ceux des commissions exĂ©cutives provinciales.

Aux termes de la « Constitution » de l’ANC, l’Ă©lectorat est composĂ© Ă paritĂ© d’hommes et de femmes.

Comment ont voté les provinces ?

Dans chaque section locale, les militants ont dĂ©signĂ© un ou plusieurs dĂ©lĂ©guĂ©s chargĂ©s de les reprĂ©senter Ă la confĂ©rence de l’ANC et choisi un « ticket » composĂ© des six plus hauts dirigeants du parti (prĂ©sident, vice-prĂ©sident, directeur, trĂ©sorier, secrĂ©taire gĂ©nĂ©ral, secrĂ©taire gĂ©nĂ©ral adjoint).

Une fois apurĂ©es d’Ă©ventuelles contestations, chaque section du parti a consignĂ© son choix sur un document.

Réunie en assemblée générale, chaque direction provinciale a alors procédé au dépouillement des documents et fait de celui ou celle qui a obtenu le plus grande nombre de nominations son candidat officiel à la présidence.

Selon le dĂ©compte officieux publiĂ© par les neuf provinces, le vice-prĂ©sident Cyril Ramaphosa est arrivĂ© en tĂŞte avec plus de 1.800 nominations, devant l’ex-patronne de l’Union africaine (UA) Nkosazana Dlamini Zuma, l’ancienne Ă©pouse de Jacob Zuma, qui en a recueilli plus de 1.300.

Ce rĂ©sultat n’indique toutefois qu’une tendance et peut ĂŞtre inversĂ© lors de la confĂ©rence, puisque chaque dĂ©lĂ©guĂ© prĂ©sent Ă la confĂ©rence garde la libertĂ© de voter pour qui il l’entend.

Comment se déroule la conférence ?

Les candidats Ă la prĂ©sidence du parti seront officiellement dĂ©signĂ©s samedi, Ă l’ouverture de la rĂ©union. Une seule nomination suffit pour se prĂ©senter.

Ces candidats peuvent se dĂ©sister ensuite ou d’autres faire acte de candidature s’ils sont soutenus par au moins 25% des dĂ©lĂ©guĂ©s rĂ©unis lors d’un vote Ă main levĂ©e.

Les délégués procèdent alors au vote, à huis clos, et le candidat qui obtient la majorité simple est nommé président.

Ces opĂ©rations sont supervisĂ©es par la commission Ă©lectorale du parti, composĂ©e de dĂ©lĂ©guĂ©s des provinces et de sa ligue des anciens combattants, et d’une entitĂ© extĂ©rieure « indĂ©pendante » mandatĂ©e par la direction du parti.

Le nouveau prĂ©sident clĂ´t la confĂ©rence. Sa première grande intervention est prĂ©vue Ă l’occasion de l’anniversaire de la crĂ©ation de l’ANC, le 8 janvier prochain.