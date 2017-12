Le Congrès national africain (ANC), qui se rĂ©unit du 16 au 20 dĂ©cembre pour Ă©lire son chef, est un mouvement centenaire qui a menĂ© la lutte contre la politique d’apartheid en Afrique du Sud et dirige le pays depuis 1994.

Fondation

1912: deux ans après la crĂ©ation de l’Union sud-africaine par les Britanniques et les Afrikaners, descendants des premiers colons europĂ©ens, des membres de l’Ă©lite noire fondent le Congrès national indigène sud-africain (SANNC) qui devient, en 1923, le Congrès national africain (ANC).

Apartheid

1948: victoire Ă©lectorale du Parti national et mise en place de l’apartheid. La Ligue de jeunesse de l’ANC, fondĂ©e en 1943, rĂ©agit en menant grèves, boycotts et dĂ©sobĂ©issance civile. Le mouvement acquiert une vĂ©ritable base populaire avec une grande « campagne de dĂ©fiance » en 1952.

Lutte armée

1960: l’ANC est interdit dans le cadre de l’Ă©tat d’urgence qui suit le massacre de Sharpeville (69 personnes tuĂ©es par la police lors d’une manifestation).

En 1961, l’ANC, dĂ©sormais clandestin, rompt avec la politique de non-violence. Nelson Mandela fonde sa branche armĂ©e Umkhonto we Sizwe (MK, « le fer de lance de la Nation » en français), et lance une vague d’attentats.

Mandela arrêté

1962-1963: arrestation des principaux dirigeants de l’ANC, dont Nelson Mandela et Walter Sisulu. Ils seront condamnĂ©s Ă la prison Ă perpĂ©tuitĂ©.

Le parti devient une organisation en exil dirigĂ©e par Oliver Tambo. AidĂ© par les pays du bloc soviĂ©tique, l’ANC s’allie au Parti communiste sud-africain (majoritairement blanc, lui aussi clandestin).

Pourparlers secrets

Fin des annĂ©es 1980: le gouvernement de l’apartheid, très critiquĂ© sur la scène internationale, entame des pourparlers secrets avec l’ANC, dĂ©sormais reconnu dans la plupart des capitales comme reprĂ©sentant lĂ©gitime de la majoritĂ© noire.

Mandela libéré

1990: le nouveau prĂ©sident Frederik de Klerk autorise Ă nouveau l’ANC, le PAC (Congrès panafricain) et le Parti communiste. Il libère les prisonniers, dont Nelson Mandela (qui prendra la tĂŞte de l’ANC en 1991). Des nĂ©gociations s’engagent, tandis que le Parlement abolit les dernières lois de l’apartheid encore en vigueur.

Mandela président

1994: premières Ă©lections multiraciales, le 27 avril. L’ANC obtient 62,6% des voix, Nelson Mandela devient prĂ©sident.

Les années Mbeki

1999: Thabo Mbeki succède à Nelson Mandela. Ses deux mandats sont ternis par des scandales de corruption et un déni du sida qui privera de soins des centaines de milliers de malades.

Zuma Ă©vince Mbeki

2009: Jacob Zuma, qui a pris la direction de l’ANC fin 2007 en Ă©vinçant Thabo Mbeki, devient le premier prĂ©sident zoulou du pays après la victoire de l’ANC aux Ă©lections gĂ©nĂ©rales.

Crises et scandales

En avril 2012, Julius Malema, prĂ©sident de la Ligue de jeunesse de l’ANC, est exclu du parti au pouvoir, au terme d’une longue procĂ©dure disciplinaire, pour ses atteintes rĂ©pĂ©tĂ©es Ă l’image et Ă l’unitĂ© du parti. Il lancera en 2013 un parti de la gauche radicale, les « Combattants de la libertĂ© Ă©conomique » (EFF).

En 2016, l’ANC enregistre aux municipales son pire revers Ă©lectoral, avec moins de 54% des voix et perd la majoritĂ© dans cinq des six plus grandes municipalitĂ©s.

Le 30 mars 2017, Zuma limoge son ministre des Finances et rival Pravin Gordhan, dĂ©clenchant une guerre ouverte Ă l’ANC.

En juin, l’ANC demande une commission d’enquĂŞte sur la corruption au sommet de l’Etat et reconnaĂ®t que les scandales entourant le prĂ©sident nuisent au parti.