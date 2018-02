Afrique du Sud: l’avenir du prÃ©sident Zuma toujours en suspens

L’incertitude rĂ©gnait mercredi en Afrique du Sud, plongĂ©e dans la crise par les refus rĂ©pĂ©tĂ©s du prĂ©sident Jacob Zuma de dĂ©missionner et les atermoiements de son parti, qui a repoussĂ© in extremis une rĂ©union censĂ©e sceller son sort.

En l’espace de vingt-quatre heures, les rebondissements se sont succĂ©dĂ© dans la saga Zuma, empĂŞtrĂ© dans les scandales de corruption et pressĂ© de quitter le pouvoir.

Le très attendu discours annuel du prĂ©sident sur l’Ă©tat de la nation, un des temps forts de la vie politique sud-africaine, a Ă©tĂ© repoussĂ© Ă une date indĂ©terminĂ©e pour Ă©viter les dĂ©bordements dans l’hĂ©micycle. Une première.

Le Congrès national africain (ANC), au pouvoir depuis la fin de l’apartheid en 1994, avait convoquĂ© ce mercredi une rĂ©union extraordinaire pour trancher la question de la « transition ».

Mais, nouveau coup de théâtre, il a fait marche arrière et l’a reportĂ©e au 17 fĂ©vrier en raison de « discussions fructueuses » entre les deux principaux acteurs de la crise, le prĂ©sident Zuma et son possible successeur Cyril Ramaphosa.

Rien n’a filtrĂ© sur la teneur de cet entretien qui s’est dĂ©roulĂ© mardi soir au Cap, la capitale parlementaire, alimentant toutes les spĂ©culations. La prĂ©sidence a dĂ» publier deux communiquĂ©s pour dĂ©mentir les plus persistantes.

Mercredi, la présidente du parlement Baleka Mbete a appelé les Sud-Africains à « la patience ».

« On ne peut pas prĂ©sumer de ce qui va se passer. Par consĂ©quent, on doit respecter le fait qu’il y ait des consultations » entre MM. Zuma et Ramaphosa, a-t-elle estimĂ©.

« Il n’y a pas besoin de paniquer », a assurĂ© de son cĂ´tĂ© le secrĂ©taire gĂ©nĂ©ral de l’ANC, Ace Magashule. « Nous allons gĂ©rer ce problème avec la responsabilitĂ© qui s’impose ».

La question Ă©pineuse d’un dĂ©part anticipĂ© du prĂ©sident Zuma, dont le mandat expire en 2019, empoisonne l’ANC depuis l’Ă©lection en dĂ©cembre de son nouveau chef, Cyril Ramaphosa, qui s’est fait le chantre de la lutte anti-corruption.

Le pays est depuis tiraillĂ© entre deux centres de pouvoir: la prĂ©sidence de la RĂ©publique et l’ANC. Une situation intenable.

– ‘Paralysie’ –

Les jours du chef de l’Etat semblent comptĂ©s mais l’ANC s’est jusque-lĂ montrĂ© incapable de trancher, divisĂ© entre pro et anti-Zuma. « Il y a des positions diffĂ©rentes », a admis mardi la secrĂ©taire gĂ©nĂ©rale adjointe du parti, Jessie Duarte.

L’ANC pourrait rappeler le chef de l’Etat, comme il l’a fait en 2008 avec Thabo Mbeki, ou saisir le Parlement d’une motion de dĂ©fiance ou d’une procĂ©dure de destitution.

Le report du discours sur l’Ă©tat de la nation illustre la profondeur de la crise au sein de l’ANC.

« Ce report est extraordinaire. Il paralyse les affaires courantes du gouvernement », a constatĂ© l’analyste politique Richard Calland.

« On est plongĂ© dans l’inconnu. Il y a Ă©normĂ©ment de spĂ©culations et il revient Ă l’ANC de clarifier » ce que se sont dit MM. Zuma et Ramaphosa, a-t-il ajoutĂ© Ă l’AFP. « Cette incertitude porte prĂ©judice Ă tout le monde ».

Pour l’analyste Ralph Mathekga cependant, le report de la rĂ©union de l’ANC prĂ©vue mercredi « laisse Ă penser qu’un accord a Ă©tĂ© conclu pour le dĂ©part » de M. Zuma.

Dans un pays suspendu Ă l’avancement de leurs discussions, MM. Zuma et Ramaphosa participaient mercredi au Cap Ă des conseils des ministres restreints prĂ©vus de longue date.

La présidence a annoncé en outre la participation du « président Jacob Zuma » à une réception samedi, toujours au Cap.

Depuis son Ă©lection Ă la tĂŞte de l’ANC, M. Ramaphosa n’a de cesse que de pousser rapidement vers la sortie M. Zuma.

Mais la tâche s’avère extrĂŞmement compliquĂ©e, comme le rĂ©sumait mercredi un dessin dans le quotidien Business Day reprĂ©sentant le chef de l’ANC tentant vainement de fermer un rideau de théâtre: « C’est humiliant », lâche M. Ramaphosa.

Mis en cause dans de nombreux scandales de corruption, M. Zuma a plusieurs fois semblĂ© proche de la dĂ©mission ces dernières annĂ©es. Mais il a jusque-lĂ toujours rĂ©ussi Ă l’Ă©viter.

Dimanche, il a une nouvelle fois refusĂ© obstinĂ©ment de se plier aux injonctions de la direction de l’ANC, affirmant selon les mĂ©dias locaux n’avoir rien Ă se reprocher.