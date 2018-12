Afrique du Sud : « Pas de hausse des salaires des ministres » (Cyril Ramaphosa)

A quelques semaines du nouvel an, le président sud-africain, Cyril Ramaphosa a écarté lundi toute hausse des salaires des membres du Gouvernement et des présidents de l’Assemblée nationale et du Conseil national des provinces.Alors que la Commission indépendante sur la rémunération des détenteurs de mandat public a recommandé une augmentation de 4% pour tous les fonctionnaires, Ramaphosa en a décidé autrement pour les hauts responsables politiques, dont lui-même, selon un communiqué de presse la présidence de la République.

« La décision du président Ramaphosa de ne pas suivre les recommandations de la Commission est éclairée par l’impératif que l’État soit prévenant, réceptif et fasse preuve de retenue, en particulier en période de difficultés économiques », explique notre source.