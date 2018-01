Afrique du Sud : Ramaphosa promet de poursuivre les spoliateurs de l’Etat

Le nouveau prĂ©sident du CongrĂšs national africain (ANC, au pouvoir en Afrique du Sud), Cyril Ramaphosa, a dĂ©clarĂ© que l’enquĂȘte et les poursuites contre les spoliateurs de l’Etat constituaient une prioritĂ© absolue.Ramaphosa a fait cette dĂ©claration samedi, lors de son discours inaugural le 8 janvier, Ă l’occasion du 106Ăšme anniversaire de l’ANC dans la ville d’East London, situĂ©e dans la province du Cap oriental.

L’allocution du 8 janvier est l’Ă©vĂ©nement annuel du parti en l’honneur de la fondation de l’ANC, le plus ancien mouvement politique d’Afrique.

AcculĂ© la semaine derniĂšre, son prĂ©dĂ©cesseur Ă la tĂȘte de l’ANC, Jacob Zuma a annoncĂ© qu’il mettrait en Ɠuvre les recommandations du rapport de l’ancienne mĂ©diatrice de la RĂ©publique, Thuli Madonsela, sur les allĂ©gations de pillage des ressources des structures publiques par les proches collaborateurs de Zuma, la famille Gupta en l’occurrence.

Ramaphosa a appelĂ© Ă ce que la commission d’enquĂȘte travaille conformĂ©ment aux conclusions du rapport de la mĂ©diatrice de la RĂ©publique sur la spoliation de l’Etat, en dĂ©pit d’une dĂ©claration du successeur de Madonsela, Busiswe Mkhwebane, demandant que les termes de rĂ©fĂ©rence soient Ă©largis et qu’ils ne se limitent plus aux questions figurant dans le rapport initial.

Zuma a Ă©tĂ© critiquĂ© pour ne pas avoir encore publiĂ© les termes du mandat de la commission, qui devrait ĂȘtre dirigĂ©e par le juge en chef adjoint, Raymond Zondo.

« Nous allons affronter la corruption et la mainmise sur l’Etat dans toutes les formes et manifestations que prĂ©sentent ces flĂ©aux, notamment par la mise en place immĂ©diate d’une commission d’enquĂȘte », a dĂ©clarĂ© M. Ramaphosa.

Plusieurs grosses entreprises publiques ont connu de graves défaillances financiÚres et une mauvaise exécution de leur mandat, a ajouté M. Ramaphosa.

Il a déclaré que des milliards de dollars avaient été détournés illégalement par individus, sans les nommer.

Mais les accusations de spoliation de l’Etat ont jalonnĂ© le rĂšgne de Zuma et ses liens Ă©troits avec les trois frĂšres qui composent la famille Gupta.

Ramaphosa qui est Ă©galement vice-prĂ©sident du pays a indiquĂ© qu’il Ă©tait tout aussi nĂ©cessaire de renforcer les efforts de lutte contre la corruption au sein de l’Etat, appelant Ă une meilleure coordination, Ă la dĂ©nonciation et Ă la poursuite de toutes les formes de corruption.

« Des agences fortes et efficaces pour l’application de la loi jouent un rĂŽle crucial dans la lutte contre la corruption et la spoliation de l’Etat », a dĂ©clarĂ© M. Ramaphosa Ă la foule compacte de Stade Absa Ă East London.

Il a ajoutĂ© que les services de renseignements du pays, la police et les autoritĂ©s de judiciaires devraient ĂȘtre renforcĂ©s et fortifiĂ©s pour agir avec professionnalisme et sans crainte, faveur ou prĂ©jugĂ©.