Afrique du Sud : vers la dépénalisation du travail du sexe ?

L’Afrique du Sud a entamé une consultation sur l’un de ses sujets les plus controversés, dont l’objectif est de parvenir à un consensus sur la manière d’avancer dans la « décriminalisation du travail sexuel ».Le vice-ministre de la Justice et du développement constitutionnel, John Jeffery, a déclaré que si l’éventuelle dépénalisation du travail du sexe pouvait être contestée, le sujet devait faire l’objet d’un débat approfondi avant qu’une décision ne soit prise de le laisser comme une activité criminelle – comme c’est le cas actuellement – ou de dépénaliser la plus ancienne profession du monde.

M. Jeffrey a déclaré qu’il s’attendait à une série de consultations avec les parties intéressées et les acteurs concernés par la dépénalisation du travail sexuel. Il s’agit des chefs religieux et traditionnels du pays, a-t-il précisé.

« La question de la dépénalisation est peut-être contestée, mais elle doit aussi être débattue et faire l’objet d’une décision – car cette question a été retardée pendant bien trop longtemps », a déclaré le vice-ministre.

Avant de préciser: : « Il est important que nous nous engagions pleinement avec les parties prenantes concernant les options politiques proposées, car il existe de nombreux points de vue divergents ».

Il a ajouté que son ministère devait « s’engager plus avant avec les départements gouvernementaux concernés afin de déterminer les implications d’une modification du cadre législatif. Et nous devons également demander au public de nous faire part de son point de vue ».

La prostitution et les maisons closes sont illégales en Afrique du Sud, selon la loi sur les infractions sexuelles de 1957 et la loi d’amendement du droit pénal (infractions sexuelles et questions connexes) de 2007.