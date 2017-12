Il y est arrivĂ© portĂ© par l’espoir des plus dĂ©munis, il en repart sali par le soupçon. A 75 ans, le prĂ©sident sud-africain Jacob Zuma va quitter la tĂŞte du Congrès national africain (ANC) au pouvoir après dix ans d’un règne rythmĂ© par les scandales de corruption.

Encore Ă la tĂŞte du pays jusqu’aux Ă©lections gĂ©nĂ©rales de la mi-2019, « JZ » doit prononcer son dernier discours de chef de parti devant ses troupes, rĂ©unies de samedi Ă mercredi Ă Johannesburg pour Ă©lire son successeur.

La semaine dernière, le chef de l’Etat s’est dit « très heureux » de rendre les rĂŞnes de l’ANC. Il a mĂŞme promis une « transition rĂ©ussie et en douceur ».

La tâche s’annonce compliquĂ©e, tant le parti de la lutte historique contre l’apartheid sort divisĂ© et affaibli des deux mandats de Jacob Zuma.

« Un ANC en ruines, une Ă©conomie en ruines, la corruption et un dĂ©tournement de l’Etat endĂ©miques, je crains que cela ne soit votre seul hĂ©ritage durable », a cinglĂ© cette semaine le commentateur politique Oscar Van Heerden.

Triste bilan, que ses soutiens les plus ardents peinent Ă dĂ©fendre. Jacob Zuma, lui, semble s’en moquer superbement.

A l’AssemblĂ©e, il balaie d’un revers de main les plus graves interpellations sur les affaires qui le menacent et rĂ©pond Ă ses adversaires par un de ses Ă©clats de rire devenus cĂ©lèbres, invariablement interprĂ©tĂ©s comme du mĂ©pris.

Rebaptisé le « président Teflon », tant les accusations glissent sur lui, Jacob Zuma fait depuis longtemps figure de miraculé.

Son arrivĂ©e Ă la tĂŞte de l’ANC est un modèle du genre.

Fin 2007, il rĂ©ussit Ă Ă©vincer de la direction du parti Thabo Mbeki qui l’avait limogĂ© de la vice-prĂ©sidence sud-africaine deux ans plus tĂ´t pour des accusations de corruption. Quelques mois plus tard, il obtient la tĂŞte de son rival, contraint de quitter son poste de chef de l’Etat.

– Scandales –

Juste avant les Ă©lections gĂ©nĂ©rales de 2009, la justice renonce – très opportunĂ©ment s’indignent ses rivaux – Ă poursuivre M. Zuma alors qu’il est accusĂ© d’avoir touchĂ© des pots-de-vin lors d’un contrat d’armement avec, entre autres, le Français Thales. Dans la foulĂ©e de la victoire de l’ANC, il devient prĂ©sident du pays.

Trois ans plus tĂ´t dĂ©jĂ , le futur chef de l’Etat avait Ă©tĂ© acquittĂ© au terme d’un retentissant procès pour viol.

Homme de rĂ©seaux, tacticien Ă©prouvĂ© et, surtout, dotĂ© d’un « nez » politique particulièrement fin, Jacob Zuma a rĂ©ussi Ă naviguer entre les Ă©cueils et les dĂ©boires tout au long de son règne.

Même en 2016, qui fut pourtant son « annus horribilis ».

Le prĂ©sident est d’abord reconnu coupable d’avoir violĂ© la Constitution pour avoir fait payer par le contribuable des travaux de modernisation dans sa rĂ©sidence privĂ©e. Il est contraint d’en rembourser près d’un demi-million d’euros.

L’ANC rĂ©alise ensuite aux municipales son plus mauvais score national depuis l’avènement de la dĂ©mocratie en 1994.

Puis c’est un rapport officiel qui met en cause ses relations controversĂ©es avec une riche famille d’hommes d’affaires d’origine indienne, les Gupta. Et aujourd’hui, la justice menace de raviver ses poursuites dans l’affaire Thales…

Et mĂŞme si le danger se prĂ©cise, le prĂ©sident a jusque-lĂ toujours survĂ©cu. Aux motions de censure Ă rĂ©pĂ©tition comme Ă la fronde dĂ©sormais ouverte qui le vise au sein mĂŞme de l’ANC.

NĂ© le 12 avril 1942, l’ancien vacher autodidacte est le premier chef d’Etat officiellement polygame du pays.

– Fausses promesses –

MariĂ© six fois, il a quatre femmes et une vingtaine d’enfants. Il est en outre divorcĂ© de l’ex-patronne de l’Union africaine (UA) Nkosazana Dlamini Zuma, dont il soutient la candidature Ă sa succession Ă la tĂŞte de l’ANC.

Fier de ses origines zouloues, grand danseur et remarquable chanteur, la bonhomie du sourire masque chez Jacob Zuma une patience de prĂ©dateur, affinĂ©e dans les geĂ´les de l’apartheid.

Jeune homme, il a passĂ© dix ans au bagne de Robben Island, au large du Cap (sud-ouest), avec Nelson Mandela. Il s’y dĂ©couvre, accessoirement, une passion pour les Ă©checs.

Une fois libĂ©rĂ©, Jacob Zuma dirige la mise en place des structures clandestines de l’ANC dans sa rĂ©gion d’origine, avant de prendre le chemin de l’exil. Il y dirige les services de renseignements de l’organisation Ă la fin des annĂ©es 1980.

Après la lĂ©galisation de l’ANC en 1990, c’est le retour en Afrique du Sud. Cadre du parti, il participe aux nĂ©gociations qui mènent aux premières Ă©lections dĂ©mocratiques de 1994 et Ă la victoire de son parti et de l’icĂ´ne Nelson Mandela.

Une fois l’ANC au pouvoir, « JZ » devient ministre provincial au KwaZulu-Natal, puis vice-prĂ©sident de la RĂ©publique en 1999 jusqu’Ă son limogeage en 2005.

Sa traversĂ©e du dĂ©sert n’est que de courte durĂ©e.

Il prend le pouvoir en s’appuyant sur l’aile gauche de l’ANC et les syndicats. Il incarne alors les espoirs de promotion des plus pauvres. Dix ans après, ses promesses de rĂ©formes « radicales » n’ont pas dĂ©passĂ© le stade du discours. Le pays et le parti semblent plus que jamais engluĂ©s dans la crise.

La faute Ă Jacob Zuma, ont tranchĂ© les « anciens » du parti. A la veille de son dĂ©part de la direction du parti, leur verdict est sans appel: « Il a laissĂ© tombĂ© l’ANC, notre peuple et notre pays ».