Afrique-France : cap sur 2020 pour un sommet sur les villes durables

Le 28e sommet Afrique-France, prévu à Bordeaux du 4 au 6 juin 2020, porte sur des défis environnementaux et économique, entre autres.

La problématique des villes durables reste d’actualité dans le monde, notamment en Afrique, un continent en pleine expansion marqué par un accroissement démographique significatif. Toutes choses qui soulèvent des enjeux liées à la fois à des politiques d’urbanisation, la gestion et la répartition des ressources naturelles (eau, énergie…), la pollution et à la mobilité.

Ces questions seront au centre des échanges que la France entretiendra avec le continent noir du 4 au 6 juin 2020 à Paris. A la métropole de Bordeaux, l’on annonce les couleurs : il sera principalement question de parler des défis environnementaux et économiques. Les questions de croissance durable et de bonne gouvernance seront par ailleurs abordées durant ces assises.

« Un sommet particulier par son caractère inédit au regard de son contenu. Au-delà de la dimension diplomatique et politique qui s’organisera autour des chefs d’Etat et de gouvernement, le sommet de Bordeaux est un sommet que nous avons qualifié de solution ; des solutions concrètes pour voir comment les entreprises françaises, les ONG, les femmes, les jeunes, les associations, toutes les parties prenantes d’une ville proposent des aménagements pour des villes africaines durables », explique Pierre de Gaëtan Njikam, 3e adjoint au maire de Bordeaux.

Et c’est élu local, par ailleurs vice-président du comité de pilotage du Sommet d’ajouter : « C’est donc un sommet où on va voir à côté des huis-clos et des cénacles politiques, l’exposition dans la cité des solutions pendant deux jours pour donner la possibilité de découvrir ce que l’Afrique et la France ont à proposer pour une ville durable de demain. Il est aussi inclusif parce que nous allons mobiliser les diasporas africaines pour qu’elles puissent participer à ce sommet ».

Chefs d’Etats, chefs de gouvernements, organisations non gouvernementales, Associtions de femmes et autres, partenaires financiers et élus locaux sont attendus auxdites assises.

Le sommet de 2020 se tiendra à Bordeaux. La ville est liée historiquement à des évènements touchant des communautés noires en France mais pas que. Depuis 2016, elle est partie prenante du développement de Douala, la capitale économique du Cameroun. A travers sa métropole, portée actuellement par Michel Vernejoul, et sa mairie, Bordeaux a conclu un partenariat avec Douala le 05 octobre 2016 portant sur les villes durables et les services urbains, le développement économique. Un autre volet de cette coopération est centré sur le renforcement des liens universitaire, culturel et artistique.