Afrique : l’AWF recherche des photographes de la faune sauvage

L’African Wildlife Foundation (AWF), en partenariat avec le magazine américain Nature’s Best Photography (NBP) lance un appel à candidatures pour primer les photographies sur la vie sauvage en Afrique. L’initiative s’inscrit dans le cadre de la deuxième édition du Prix Benjamin Mkapa sur la faune en Afrique.

Le jury constitué des défenseurs mondiaux de la faune récompensera les lauréats par une enveloppe totale d’une valeur de 30 000 dollars. Le vainqueur de l’édition en cours aura également droit à des sculptures artisanales d’éléphant en pierre et une interview dans l’édition spéciale du magazine Nature’s Best Photography pour la circonstance.

Par ailleurs, toutes les images et vidéos gagnantes seront exposées au Musée national de Nairobi au Kenya et dans d’autres lieux en Afrique et aux États-Unis d’Amérique. Les organisateurs du prix indiquent que le concours s’adresse aux photographes de tous âges et de tous niveaux d’expérience photographique d’Afrique et du monde entier.

« Amener l’Afrique au monde et le monde à l’Afrique est la vision qui définit ce concours mondial, axé sur le développement de nouvelles plateformes multimédias qui engagent et impliquent les Africains et ceux qui voyagent en Afrique dans un récit mixte de conservation et de narration visuelle », affirme Craig Sholley, premier vice-président de l’AWF et cofondateur de ce programme qui existe depuis 60 années déjà.

Les résultats de cette deuxième édition seront connus lors de l’ouverture de l’exposition le 27 octobre 2022 au Musée national de Nairobi, au Kenya. En attendant, les candidats ont jusqu’au 1er juin 2022 pour inscrire leurs chefs-d’œuvre portant sur la vie animalière en milieu sauvage.