Afrique : l’OIF forme 13 000 jeunes aux métiers du développement durable

L’initiative qui concerne 42 États et gouvernements membres de l’institution s’inscrit en droite ligne de l’atteinte des objectifs de développement durable (ODD) d’ici à 2030.

À travers l’Institut de la francophonie pour la formation au développement durable (IFDD), l’Organisation internationale de la francophonie (OIF) a formé une nouvelle vague d’apprenants autour du thème « comprendre et analyser les enjeux et les actions du développement durable ».

Au total, 13 000 jeunes de 42 États et gouvernements membres de l’Organisation internationale de la francophonie (OIF) dont le Cameroun, le Bénin, le Burkina Faso, le Gabon et la Côte d’Ivoire, ont été outillés sur les pratiques visant l’atteinte des objectifs du développement durable (ODD) à l’horizon 2030.

La formation a été dispensée par l’Institut de la francophonie pour la formation au développement durable (IFDD). La formation s’est déroulée en ligne au moyen du Massive Open Online Course (MOOC), à travers une plateforme de cours en ligne.

L’an dernier, Six projets de recherche-innovation environnementale au Cameroun et en République démocratique du Congo (RDC), avaient reçu un financement de plus d’un million d’euros.

Il s’agit des 6 meilleurs projets sélectionnés à l’issue du 1er appel à propositions lancé le 20 mai 2021, par l’Institut de la Francophonie pour le développement durable (IFDD) et ses partenaires.

Parmi les initiatives retenues, figure le projet de mise en place du FabLab Polytech de Yaoundé au Cameroun. L’initiative de l’École nationale supérieure polytechnique de Yaoundé vis à soutenir le développement des énergies renouvelables en Afrique centrale. Ce projet avait décroché une subvention de 300 000 euros.

Lancée en 2017, l’initiative encore appelée « Objectif 2030 » a déjà formé environ 270 000 jeunes francophones sur les enjeux du développement durable, l’évaluation environnementale de politiques et projets de développement, le droit de l’environnement, la gestion de l’environnement et des ressources naturelles, également sur les métiers et les technologies de l’environnement.