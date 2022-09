Afrique : près de 40 milliards de F pour promouvoir l’investissement féminin

L’annonce a été faite lors de la première édition de la Global Africa Business Initiative, qui s’est tenue du 18 au 19 septembre pendant la semaine de l’Assemblée générale des Nations unies à New York.

La Commission économique pour l’Afrique (CEA) et le Standard Bank Group, avec le soutien de la Banque arabe pour le développement économique en Afrique (BADEA), de Motor Industry Retirement Funds (MIRF), de Copartes Pension Fund et de la Commission de l’Union africaine (CUA), ont annoncé que l’initiative African Women Impact Fund (AWIF) a atteint son premier engagement de 60 millions de dollars US, soit 39 505 566 000 FCFA.

L’objectif principal de l’initiative AWIF (African Women Impact Fund) est de surmonter les barrières systémiques et les préjugés des investisseurs dans le secteur de la gestion d’actifs, en permettant et en promouvant les fonds détenus et dirigés par des femmes sur le continent africain.

Les statistiques énoncent que, sur les 69 100 milliards de dollars d’actifs financiers dans le monde, moins de 1,3 % sont gérés par des femmes et des personnes de couleur. Il est de plus en plus alarmant de constater que seuls 7 % des fonds de capital-investissement et de capital-risque sont alloués à des entreprises dirigées par des femmes sur les marchés émergents.

L’initiative a un double objectif : créer un impact commercial pour les investisseurs et donner aux femmes leaders financières les moyens de stimuler la croissance en Afrique.

Avec l’ambition audacieuse de lever jusqu’à 1 milliard de dollars sur 10 ans pour les femmes gestionnaires de fonds, qui investiront à leur tour dans des secteurs et des projets à fort impact à travers l’Afrique, cette initiative, la première du genre, est bien positionnée pour stimuler l’économie par le biais d’opportunités de croissance du capital durables et inclusives en termes de genre.

L’AWIF est une initiative de la Commission économique pour l’Afrique (CEA) qui a été établie en collaboration avec le Standard Bank Group en tant que sponsor principal, MiDA Advisors en tant que conseiller stratégique clé, et RisCura en tant que gestionnaire d’investissement et fournisseur de services de développement et de soutien aux gestionnaires.