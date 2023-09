Afrique subsaharienne : 42 milliardsFCFA pour soutenir les PME

Atlantic Business international ( ABI), une filiale du groupe marocain Banque centrale populaire (BCP) a signé le jeudi 14 septembre 2023 à Abidjan, au cours d’une cérémonie, une convention de financement avec la Banque Européenne d’investissement ( BEI) pour accroître le financement des PME en Côte d’Ivoire, au Sénégal et au Burkina-Faso.

Atlantic Business International (ABI), holding de participation en zone UEMOA du groupe BCP (Banque Centrale Populaire) et la Banque européenne d’investissement (BEI) ont conclu un accord de financement de 65 millions d’euros pour accompagner les entreprises en Côte d’Ivoire, au Burkina Faso et au Sénégal via le réseau Banque Atlantique. À travers cet accord, le groupe BCP et la BEI élargissent leur coopération au marché des PME de la région.

Cet accord de financement d’un montant de 42,5 milliards FCFA est destiné aux PME de 250 salariés desdits pays via le réseau Banque Atlantique. « Ce partenariat s’inscrit dans le cadre de notre engagement en faveur de la modernisation et de la professionnalisation des PME. Nous ciblons particulièrement les PME qui contribuent à l’emploi des jeunes et à l’égalité des genres« , a fait savoir dans une allocution, Habib Koné, le directeur général de Atlantic Business international ( ABI).

Ce partenariat contribuera à la réalisation de l’Agenda 2063 de l’Union africaine, de l’Action extérieure de l’UE et du programme indicatif pluriannuel de l’UE pour l’Afrique subsaharienne 2021-2027, soutenant ainsi une croissance économique inclusive et créatrice d’emplois sur le continent, en ligne avec les programmes indicatifs pluriannuels de l’UE en Côte d’Ivoire, au Burkina Faso et au Sénégal.

« Je suis très heureux de signer aujourd’hui à Abidjan cet accord de financement avec Atlantic Business International. L’objectif de ce partenariat important est de permettre aux Banques Atlantiques de renforcer leur soutien aux entreprises ivoiriennes, sénégalaises et burkinabés, principalement les PMEs, en favorisant plus particulièrement l’accès au financement des jeunes et des femmes. Nous espérons ainsi contribuer à enclencher une dynamique nouvelle avec le secteur financier en Afrique de l’Ouest pour renforcer le soutien à la croissance et à l’emploi. », a déclaré Ambroise Fayolle, Vice-Président de la BEI.