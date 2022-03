Afrique: un Fonds d’environ 3 milliards FCFA en faveur des PME agroalimentaires

Cette enveloppe qui provient de Bank of America permettra de renforcer les financements sous forme de prêts et prise de participation dans des exploitations agricoles et PME agroalimentaires d’Afrique subsaharienne.

Le fonds Agri-Business Capital Fund (ABC Fund) a obtenu un investissement de 5 millions $ soit exactement 2 933 854 000 FCFA de l’institution financière américaine, Bank of America. Ce soutien a aussi pour objectif de les aider à apporter des innovations dans le secteur agricole pour être en phase avec les objectifs durables des Nations-Unies. ABC fund est soutenu par Bamboo Capital et Injaro Investments.

« Grâce à cet investissement, Bank of America soutient l’augmentation de l’emploi rural et l’accès à des opportunités commerciales inclusives, ainsi qu’un agro-industrie plus durable aujourd’hui et pour l’avenir » a déclaré Dan Letendre directeur général, environnement et gouvernance à la Bank of America ».

« Ce capital supplémentaire permet à ABC Fund de soutenir davantage de PME agricoles rurales et de coopératives d’agriculteurs. Nous sommes ravis de cette évolution, et nous attendons avec impatience les résultats de cette opération », a signifié Jerry Parkes, directeur général d’Injaro Investments.

Cet investissement survient au moment où ABC Fund s’active à obtenir des capitaux publics et privés pour davantage soutenir des chaînes de valeur agricoles sur le continent, et renforcer des organisations d’agriculteurs en milieu rural.

ABC Fund qui est une initiative du Fonds international de développement agricole (FIDA) en partenariat avec l’Union européenne, l’Organisation des Etats d’Afrique, des Caraïbes et du Pacifique (OACPS), le gouvernement luxembourgeois et l’Alliance pour une révolution verte en Afrique (AGRA) affirme avoir réalisé jusqu’à présent, plus de 20 investissements en Afrique subsaharienne, et en Amérique latine.