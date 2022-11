Afrique : une Camerounaise parmi les 20 meilleures femmes scientifiques en 2022

La fondation L’Oréal et l’Organisation des Nations unies pour l’éducation, la science et la culture (Unesco) dévoilent le palmarès du prix « Jeunes talents Afrique subsaharienne pour les femmes et la science ».

Au rang des 20 lauréats de la cohorte de 2022 figure Nora NGANYEWO, doctorante en sciences de la vie et de l’environnement « Génétique et invasion par le Plasmodium falciparum en Gambie » Cameroun.

Toujours en Afrique centrale, la Tchadienne Assia Aboubakar MAHAMAT, post-doctorante en sciences de l’ingénieur et de la technologie avec son projet « Développement de matériaux de construction écologiques en Afrique subsaharienne » est aussi en lice.

L’Afrique de l’Ouest porte 08 femmes dans cette cohorte. 05 femmes pour l’Afrique de l’Est. Pour l’Afrique australe, il y a 05 femmes.

Le Prix Jeunes Talents a pour objectif de contribuer à aider les femmes scientifiques à poursuivre leur carrière, et plus généralement de promouvoir et valoriser la place des femmes en sciences.

Les 20 chercheuses primées reçoivent un soutien financier pour les aider à mener leur projet de recherche (dotations de 10 000 € pour les doctorantes et de 15 000 € pour les post-doctorantes). Mais le programme va au-delà d’une dotation financière : il leur propose également de suivre une formation complète en leadership.

La formation quant à elle va contribuer au développement personnel et professionnel des Jeunes Talents, et leur donner des outils pour les aider à briser le plafond de verre et devenir de nouveaux rôles modèles féminins en science.

En décembre 2022, les 20 talents rejoindront la communauté des 181 chercheuses qui ont été soutenues et honorées par le prix Jeunes Talents Afrique subsaharienne Pour les Femmes et la Science depuis sa création en 2010.

Initiés en 2000, les programmes nationaux et régionaux Jeunes Talents Pour les Femmes et la Science de la Fondation L’Oréal, en partenariat avec l’UNESCO, permettent de remettre chaque année près de 250 dotations dans plus de 110 pays. Ces prix apportent aux Jeunes Talents un soutien spécifique à un moment charnière de leur carrière.