Afrique : voici ce qui freine le développement des vols domestiques

L’Association internationale du transport aérien (IATA), l’organisme commercial mondial représentant quelque 300 compagnies aériennes qui assurent environ 83 % du trafic aérien mondial affirme que si seulement 12 pays clés d’Afrique collaborent pour améliorer la connectivité et ouvrir leurs marchés, cela permettrait de créer 155 000 emplois et d’augmenter le produit intérieur brut (PIB) de ces pays de plus de 1,3 milliard de dollars.

Adefolake Adeyeye, professeur adjoint de droit commercial à l’université britannique de Durham, estime que l’Afrique dans son ensemble passe à côté de la plaque en raison de la médiocrité de ses services aériens.

Selon les analyses, l’Afrique est peut-être riche en minéraux et en ressources naturelles, mais sur les 46 nations figurant sur la liste des pays les moins avancés des Nations unies, 33 se trouvent sur le continent, et la pauvreté reste la plus grande menace quotidienne pour des millions de personnes sur le continent. Mais il y a aussi une classe moyenne grandissante qui pourrait potentiellement voyager par avion si les billets étaient vendus à des prix similaires à ceux de l’Europe ou d’ailleurs.

Encore que, la mauvaise qualité des réseaux routiers et l’absence de chemins de fer dans de nombreux pays africains font que le transport aérien est souvent le choix le plus pratique pour le fret également.