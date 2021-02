Afrobasket 2021 /Groupe C : qualification au goût amer des Camerounais

Avec sa victoire (57-64) ce dimanche sur le Cameroun, la Côte d’ivoire a fait un carton plein. A la fin, la Côte d’ivoire, le Cameroun, et la Guinée sont les trois équipes du groupe C qualifiées pour l’Afrobasket 2021 qui aura lieu du 24 août au 5 septembre.

Après avoir dominé le Cameroun à Abidjan lors du la deuxième fenêtre des éliminatoires de l’Afrobasket 2021, la Côte d’Ivoire a encore pris le meilleur sur les Lions du basket dans leur Palais Polyvalent de Yaoundé, ce dimanche. Poussés dans leurs retranchements par des Lions affûtés, les Eléphants ont fini par s’imposer 64-57. La poignée de supporters des Eléphants au Palais Polyvalent des Sports de Yaoundé est passée par toutes les émotions. Que dire des fans du Cameroun qui sont repartis déçus.

Pour le Cameroun, William Narace termine meilleur marqueur avec 13 points, suivis de Benoît Mballa avec 12 points et Philippe Bayehe (10 points). À l’image de toute l’équipe, Jérémy Nzeulie a été particulièrement maladroit avec 2/11 aux tirs.

En effet, les hommes du coach Lazare Adi Ngono ont flanché dans le quatrième quart temps après avoir mené lors des trois premiers quart temps. Mais les coéquipiers du capitaine Konaté étaient plus affûtés et plus réalistes dans le jeu pour finalement confirmer leur domination dans ce groupe C après avoir battu le Cameroun à l’aller il y a un an. Les coéquipiers de Jérémy Nzeulie terminent deuxième du groupe et se qualifient pour l’afrobasket avec un goût d’amertume. Il y a du travail pour la team 237.

Le Cameroun clôture ainsi les éliminatoires sur un bilan de quatre victoires dont un forfait (face à la Guinée équatoriale) en six matchs. Après son premier match reporté vendredi dernier (par forfait) face à la Guinée équatoriale en raison de l’arrivée tardive des Equato-guinéens à Yaoundé, l’équipe nationale camerounaise ne s’est pas laissé distraire ce samedi devant son public.

En quatre quarts temps, les hommes du coach Lazare Adie Ngono ont littéralement dominé les Guinéens dans une démonstration à sens unique (98-67). Une victoire qui assurait la qualification des Camerounais pour la phase finale.