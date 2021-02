Afrobasket 2021 : le Cameroun défie, dès ce jour, la Guinée équatoriale, la Guinée et la Côte d’ivoire

Dès ce vendredi 19 février et ceci jusqu’à dimanche prochain, le Palais polyvalent des sports accueille la dernière fenêtre des qualifications pour le championnat d’Afrique de basketball masculin, qui se dispute au mois d’août 2021 à Kigali au Rwanda.

La balle orange rebondit beaucoup au Palais polyvalent de sport de Yaoundé. La phase retour des éliminatoires de l’Afrobasket messieurs 2021 a débuté ce vendredi 19 février 2021. En raison de la persistance de la pandémie de Covid-19 qui continue de sévir dans le monde et en Afrique, la FIBA a bien voulu regrouper les cinq poules uniquement dans deux pays différents afin de mieux protéger ses acteurs, à savoir: Cameroun pour les poules B et C et la Tunisie pour les groupes A–D-E. Afin de réduire les risques de contamination, toutes les sélections sont logées dans un même hôtel et subissent des tests covid-19 à un rythme imposé par la FIBA.

Pour cette fenêtre du groupe C qu’il partage avec la Côte d’ivoire, la Guinée et la Guinée équatoriale, le Cameroun pays hôte, est entré en stage mardi 16 février 2021 à Yaoundé. Il faut signaler qu’il n’a pas été facile pour le coach Lazare Adie Ngono de constituer sa liste, au moment où les championnats à l’étranger ne connaissent pas de trêve.

De ces 12 Lions du basket convoqués par le sélectionneur national, seuls deux évoluent au Cameroun et dix à l’extérieur. Les deux locaux sont Nkene Aziz du club Le Nkam Basket et Kome Arnold des Forces armées et Police (FAP) de Yaoundé.

Des professionnels, on retrouve six joueurs évoluant dans différentes divisions en France. Il s’agit de: Pitard Gedeon de Sharks Antibes; Gbetkom Samir de Vichy Clermont; du capitaine Jeremy Nzeulie de Boulazac; Benoit Mbala de AIX Maurienne; Narace Williams de Le Mans Basketball et enfin Franck Yangue de Andrezieux Basket.

Deux joueurs viennent d’Italie: Mouaha Aristide évolue au club Latina Basket et Jordan Bayehe joue à Pallancanestro Cantü. Kenneth Kadji vient quant à lui de Bursaspor Basketball en Turquie. Le douzième joueur vient du championnat rwandais de basket-ball. Il s’agit de Beleck Bell Engelbert. Il joue à Reg Kigali.

Le Cameroun, qui a connu deux victoires et une défaite à aller, va aussi abriter les matches du groupe B. Une poule B qui est constituée du Sénégal, de l’Angola, du Kenya et du Mozambique. Les trois autres poules (A, D et E) disputent leurs matches à Monastir en Tunisie, entre le 17 et le 21 février 2021.

A signaler que les billets d’entrée seront vendus au guichet du Palais polyvalent des sports de Yaoundé les jours de match à partir de 9H00.Il faudra néanmoins respecter les mesures de distanciation une fois dans l’enceinte. Le port du masque est obligatoire dans la salle. Seulement 25% de la capacité du Palais des sports sera exploitée.

Voici le programme complet des matches qui vont se jouer à Yaoundé à partir du 19 février:

Vendredi 19 février 2021

11h00: Kenya vs Sénégal

14h00: Guinée vs Côte d’Ivoire

17h00: Guinée Equatoriale vs Cameroun

20h00: Mozambique vs Angola

Samedi 20 février 2021

11h00: Côte d’Ivoire vs Guinée Equatoriale

14h00: Sénégal vs Mozambique

17h00: Cameroun vs Guinée

20h00: Angola vs Kenya

Dimanche 21 février 2021

11h00: Guinée Equatoriale vs Guinée

14h00: Kenya vs Mozambique

17h00: Côte d’Ivoire vs Cameroun

20h00: Angola vs Sénégal