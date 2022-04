Af’Sud : des inondations annoncées ce week-end

Les prévisions météorologiques concernent certaines régions de la nation arc-en-ciel.Le Service météorologique sud-africain (SAWS, sigle anglais) a mis en garde contre des conditions pluvieuses et froides au centre et au sud-est du pays pendant le week-end.

De fortes pluies et des inondations devraient notamment toucher les parties orientales des provinces du Cap Nord et Est, de l’Etat libre, du Nord-Ouest, du Gauteng et du KwaZulu-Natal, ainsi que la région du Highveld de Mpumalanga.

« Cet épisode pluvieux sera accompagné de conditions froides à très froides sur le sud et le sud-est de l’intérieur du pays à partir de ce vendredi, et s’étendra au centre et à l’est dès samedi », a annoncé le SAWS dans son dernier bulletin.

Des inondations localisées sont aussi attendues dans certaines parties des provinces du Nord-Ouest, de l’Etat libre et du Gauteng ce vendredi, avant de s’étendre à d’autres régions samedi.

Compte tenu de ses prévisions, le SAWS exhorte fortement le public à éviter de traverser les rivières et les cours d’eau gonflés, en particulier dans les cas où le niveau de l’eau dépasse la hauteur d’une cheville.

Il a également appelé les habitants des zones touchées à se déplacer vers des terrains plus élevés « si la montée des eaux de crue menace la sécurité des personnes ».