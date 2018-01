AG extraordinaire: la FIF annonce le désistement de 4 autres clubs membres du ‘’G 42 »

Le ComitĂ© exĂ©cutif de la FĂ©dĂ©ration ivoirienne de football (FIF) a annoncĂ© mardi, dans un communiquĂ©, qu’il a reçu la notification du dĂ©sistement de quatre autres clubs ( membres actifs) de la demande collective de convocation d’une AssemblĂ©e gĂ©nĂ©rale extraordinaire ( AGE) adressĂ©e fin dĂ©cembre dernier, initialement par 38 clubs et 4 groupements d’intĂ©rĂȘts membres actifs de l’institution ( groupe des 42).‘’Dans l’acte d’annulation de ces clubs notifiĂ© Ă la fĂ©dĂ©ration,  ils dĂ©clarent ne plus se reconnaĂźtre dans la demande de convocation d’une AssemblĂ©e gĂ©nĂ©rale extraordinaire et annulent en consĂ©quence de façon irrĂ©vocable et dĂ©finitive toute demande, acte ou dĂ©claration contraire »,  indique le communiquĂ© prĂ©cisant que ces quatre nouveaux clubs, qui portent dĂ©sormais Ă huit,  le nombre de clubs ayant notifiĂ© leurs dĂ©sistements,  sont ‘’Renaissance football club de Yamoussoukro, Association sportive des clubs de BouakĂ©, Siguilolo football club de SĂ©guĂ©la et AtlĂ©tic club de Sinfra ».Â

Ces actes de dĂ©sistement, conclut le communiquĂ©,  ‘’viennent rĂ©duire davantage le nombre de membres actifs demandeurs de cette AGE ».

Lundi, les clubs signataires de la demande de convocation d’une AGE surnommĂ©s le ‘’groupe des 42 » membres actifs de la FIF,  ont dit avoir pris acte de la dĂ©cision de la FIF  de ne pas tenir une AGE, indiquant ‘’en tirer toutes les consĂ©quences ».

Dans la foulĂ©e,  le porte-parole du groupe des 42, Salif Bictogo, a annoncĂ© que les frondeurs ont ‘’saisi l’inspection gĂ©nĂ©rale d’État Ă l’effet de conduire un audit de fonds publics mis Ă la disposition de la FIF de 2012 Ă ce jour ».Â

Depuis fin dĂ©cembre dernier,  soit  un peu plus d’un mois aprĂšs l’Ă©limination de la sĂ©lection nationale ivoirienne de football pour la phase finale du mondial ‘’Russie 2018 », 38 clubs et 4 groupements d’intĂ©rĂȘts, tous membres actifs de la FIF ont transmis par exploit d’huissier  au ComitĂ© exĂ©cutif de ladite institution, une pĂ©tition exigeant la convocation d’une AssemblĂ©e gĂ©nĂ©rale extraordinaire avec pour ordre du jour principal,  la rĂ©vocation du prĂ©sident de la FIF, Augustin Sidi Diallo. Â

Le 10 janvier dernier, la FIF a jugĂ© ‘’irrĂ©guliĂšre » et ‘’irrecevable » cette demande collective de convocation d’une AssemblĂ©e gĂ©nĂ©rale extraordinaire se fondant sur le refus des requĂ©rants de lui fournir les originaux de leurs demandes individuelles et le dĂ©sistement de 4 clubs ‘’qui a pour consĂ©quence de faire voler en Ă©clat le quorum prescrit par les statuts de l’institution ».

La semaine derniĂšre M. VĂ©ron Mosengo-Omba, un Ă©missaire de la FĂ©dĂ©ration internationale de football association ( FIFA) en visite Ă Abidjan, s’est entretenu avec les deux parties et a promis d’en rendre compte au prĂ©sident de l’instance mondiale du football.

‘’C’Ă©tait de mon devoir de venir Ă©couter les parties et aprĂšs rendre compte au prĂ©sident de la FIFA Ă mon retour », a affirmĂ© l’Ă©missaire de la FIFA vendredi dernier en confĂ©rence de presse.