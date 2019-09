La plus grande exposition pour la logistique des ports, d’expédition et de transport sur ​​le continent africain,la Intermondal Africa aura lieu du 26 novembre au 28 novembre 2019 à Douala au Cameroun.L’exposition rassemble les entreprises leaders dans le transport mondial et de la logistique. Les participants internationaux et régionaux peuvent ici en détail et de manière exhaustive informer sur les dernières technologies, des services et des produits des différents domaines.