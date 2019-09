La 3ème édition du congrès de la Société Camerounaise de Sécurité et de Santé au Travail se déroule du 09 octobre au 10 octobre 2019 à la salle de Conférence du GICAM à Douala. Ce congrès a pour thème « Enjeux et défis de la sécurité et santé dans le secteur des transports en Afrique ».