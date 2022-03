Le championnat national de football du Cameroun démarre le 16 mars prochain. C’est ce que révèle un communiqué du ministère chargé des sports. Le comité transitoire de gestion du football professionnel de la Fécafoot est déjà à pied d’œuvre pour cela. Et de ce côté, on évoque une probable rencontre entre Bamboutos de Mbouda et PWD de Bamenda en match d’ouverture.