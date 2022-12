Festival de fin d’année à Kribi

La cité balnéaire de Kribi va vibrer au rythme des fêtes de cette fin d’année du 28 au 30 décembre 2022. La ville va accueillir le Makena international festival. Il est prévu des concerts, balade au bord de la plage. iL s’agit d’un concept de retrouvailles, de divertissement, de partage et de célébration de la culture Afro au cours duquel tous ses participants vivent des moments conviviaux et sauvages à se remémorer encore et encore jusqu’à leur prochaine vie. L’objectif du MIF est de réunir les cultures, les états d’esprit et les vibrations les plus divers du monde…