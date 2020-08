Le Forum sur l’innovation numérique (FINU) 2020, co-parrainé par le ministère des Postes et Télécommunications du Cameroun (Minpostel) et le ministère des Petites et moyennes entreprises, de l’Economie sociale et de l’Artisanat (Minpmeesa), se tiendra du 26 au 28 novembre 2020 au Centre international de l’artisanat de Yaoundé. Le FINU est ouvert à toutes les entreprises qui utilisent le numérique pour développer leurs services.