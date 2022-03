En marge de la célébration de la journée internationale de la femme le 8 mars prochain, il est organisé le 05 mars une conférence sur les pressions sociales. Cyrine Draïf d’Ola Energy et Linda Tchatchoua de Safari logistics vont aborder en présentiel et sur google meet la problématique sur comment garder le contrôle et préserver l’équilibre. Le thème principal de la rencontre est, Pression sociale et santé mentale !