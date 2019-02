Journée du jeune cinéaste acte 2

Les amateurs et professionnels du cinéma, ainsi que les cinéphiles sont conviés à la 2e édition de la Journée du Jeune Cinéaste qui se tiendra le 8 février 2019 au Clac à Yaoundé. Au programme, une conférence-débat autour du thème: « Le marketing digital au service du cinéma camerounais». Le panel est constitué de la crème du cinéma camerounais et des professionnels de l’information et de la communication. La projection de films des jeunes réalisateurs camerounais et des ateliers sont également prévus.